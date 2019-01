Maria De Filippi in Rai?/ Incontro segreto con Teresa De Santis: ospitata a Sanremo, Domenica In, oppure…

Maria De Filippi sta per passare in Rai? Secondo quanto si legge su AdnKronos e La Repubblica, pare che la Queen proprio ieri, si sia recata in Viale Mazzini per parlare con la direttrice dell’ammiraglia. Potrebbero avere concordato una ospitata o qualche progetto a breve termine, questo attualmente non si sa. La conduttrice di C’è posta per te per esempio, potrebbe avere concordato una ospitata per il Festival di Sanremo 2019. In molti hanno mostrato estremo stupore nel riconoscerla in attesa nell’androne della Rai in viale Mazzini. La conduttrice si trovava dove si ritirano i pass per l’ingresso. Indossava un cappotto blu, senza accompagnatori. Maria De Filippi infatti, nel primo pomeriggio ha incontrato la direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Un appuntamento faccia a faccia per valutare la sua disponibilità per il Festival con Baglioni? Oppure si tratta di una chiacchierata per conoscersi meglio e dialogare della stagione televisiva? Le ipotesi sono aperte e nulla è dato per certo.

Maria De Filippi lascia Mediaset per la Rai?

Maria De Filippi è legata a Mediaset ancora per un altro anno. Protagonista assoluta di quattro programmi di successo che fanno record di ascolti (C’è posta per te, Amici, Uomini e donne e Tu sí que vales), dopo aver condotto con Carlo Conti il Festival di Sanremo, ha comunicato che non l’avrebbe più fatto. “Ho accettato – aveva spiegato – solo perché c’era Carlo”. Con molta difficoltà potrebbe cambiare idea ma, questa volta, potrebbe trattarsi di una ospitata. Escludiamo anche un Festival tutto al femminile condotto da lei, il prossimo 2020. Secondo il buon Fabiano di BitchyF, Maria potrebbe essere andata in Rai per discutere di una sua ospitata a Domenica In, programma condotto da Mara Venier, sua grande amica. Maria andrà nel programma domenicale Rai piuttosto che fare un salto da Barbara d’Urso a Domenica Live? È possibile. Del resto, proprio la Venier ha ringraziato Queen Mary in più di una occasione per le possibilità che le ha regalato durante un momento buio della sua carriera.

