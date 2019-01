MARINA LA ROSA/ Alba Parietti: gioca d’astuzia e si finge sincera, ma in realtà è diabolica (Isola dei Famosi)

La presenza di Marina La Rosa a L’isola dei Famosi 2019 non è passata inosservata. La ex gattamorta del primo Grande Fratello si è già conquistata il titolo di più antipatica da parte del gruppo. Sin dalle prime battute iniziali del programma, infatti, Marina ha dovuto difendersi da continui battibecchi con alcuni naufraghi che l’hanno attaccata. In particolare Marina ha avuto duri scontri con i galeotti, ossia i concorrenti di Saranno Isolani John Vitale e Yuri. Durante la prima puntata, infatti, quasi tutti i naufraghi hanno fatto il nome della ex concorrente del primo Grande Fratello sicuri di mandarla così direttamente in nomination. Invece la produzione del programma l’ha eletta leader del gruppo, un incarico importante che ha visto Marina anche costretta a fare un nome da mandare direttamente in nomination. La scelta non è stata casuale, visto che Marina ha scelto Taylor Mega che durante la puntata l’aveva definita “rosicona di merd*a”.

Demetra Hampton contro Marina La Rosa

Intanto gli animi sull’Isola dei Famosi cominciano a surriscaldarsi e in tanti non sopportano il comportamento di Marina La Rosa. La leader della settimana, giustamente, è chiamata a far rispettare le regole richieste dal gioco. Il mancato rispetto delle regole, infatti, comporta la riduzione del cibo per tutti i naufraghi. Le richieste di Marina La Rosa però non incontrano il favore dei naufraghi, in particolare del galeotto Yuri che ha più volte ripreso: “Yuri questa scenetta della lamette per i peli delle gambe l’hai fatta anche ieri. Fissiamola bene perché mancava nella televisione italiana. Smettila di uscire, sarai penalizzato, lo dico per te. Altrimenti le scimmiette urlatrici che hai in testa urleranno un po’ meno” dice la ex gieffina. Dalla sua parte c’è Taylor Mega che, dopo la battuta infelice della prima puntata, sembrerebbe essersi ricreduta su Marina. Intanto anche Demetra Hampton si schiera contro la leader della settimana: “Vuole fare la psicologa, se volevo uno psicologo ci andavo a Roma. Appena arrivano le telecamere viene da me e dice tu non stati bene, ma chi te l’ha detto?! Ma che ne sai?!”. Le sue parole trovano approvazione da parte della galeotta Giorgia Venturini che riferendosi a Marina dice: “Ma cosa vuole questa? Perché lei sta bene? È venuta da me, con quel suo modo di fare finto e mi ha chiesto come staiiiii e io benissssimoooo. ma perché me lo devi chiedere sempre?! Io sto buona e calma, ma fino a un certo punto, poi se mi girano…”

La delusione di Marina La Rosa Marina La Rosa ha raccontato quanto successo nelle ultime ore confrontandosi anche con il naufrago Kaspar Capparoni: “ stanotte si sono lamentati, ma era il turno di Demetra. L’hanno chiamata scampanellando. Si sono molto lamentati del freddo che provavano. Nel momento in cui noi li liberiamo, sicuramente c’è la pesca, ma per loro deve esserci un momento per recuperare dei materiali per ricrearsi un riparo perchè non ce l’hanno. Ho fallito nella gestione di questi galeotti perchè non si attenevano alle regole fino a quando non è arrivata questa grande decisone: ci avete dimezzato il riso”. Intanto Alba Parietti si è espressa dalle pagine del settimanale Chi sulla concorrente dicendo: “Quella con il carattere più interessante perchè indomita e machiavellica è Marina. Gioca d’astuzia e si finge sincera, ma in realtà è diabolica”, mentre per Alda D’Eusanio: “Mi piace la sincerità di Marina, è lei l’elemento di equilibrio perchè dice le cose come stanno”.

