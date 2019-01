MASTERCHEF ITALIA 2019/ Diretta ed eliminato: prova in esterna in aeroporto con 100 aviatori

Dopo le prime due puntate dedicate alla scelta dei concorrenti, Masterchef Italia 2019 entra ne vivo con il primo appuntamento dedicato alla vera gara. Oggi, giovedì 31 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno, i 20 aspiranti chef, cominceranno la corsa verso la finalissima del talent show di Sky Uno. Per arrivare all’epilogo di un percorso difficile e ricco di imprevisti, dovranno dimostrare di avere non solo talento culinario, ma anche forza di volontà, determinazione e grande voglia di lavorare. Per riuscire a conquistare uno dei grembiuli di Masterchef Italia 2019, i venti concorrenti, nella scorsa puntata, hanno dovuto affrontare delle sfide di coppia o a squadre in cui hanno dovuto già tirare fuori il meglio del loro talento. Da questa sera, però, si fa davvero sul serio. Quali sfide, dunque, dovranno affrontare i venti concorrenti?

MASTERCHEF ITALIA 2019: LE PROVE

Con la terza puntata di Masterchef Italia 2019, la gara entra nel vivo. Si partirà con la Mystery Box, in cui i 20 concorrenti dovranno “dipingere” un piatto partendo esclusivamente da ingredienti bianchi (come, tra gli altri, baccalà, funghi champignon, cime di cavolfiore). Utilizzando gli ingredienti della Mystery Box dovranno riuscire a preparare piatti colorati. Si passerà, poi all’Invention Test, basato sui ricordi dell’infanzia dei quattro giudici. Seguirà una spettacolare prova in esterna che si svolgerà presso l’Aeroporto militare di Pisa, dove gli aspiranti chef dovranno preparare un intero menu formato da primo, secondo e dolce per 100 aviatori della 46esima Brigata aerea. I peggiori dovranno affrontare un tesissimo e temutissimo Pressure Test che porterà alla prima eliminazione.

I CONCORRENTI

Sono venti i concorrenti di Masterchef Italia 2019. C’è lo studente, il professionista, ma anche la pensionata che ha voglia di vivere un’avventura diversa e particolare. Questa sera, dietro il bancone della cucina di Masterchef Italia 2019, ritroveremo: Giuseppe Lavecchia, 35 anni, venditore ambulante; Tiziana Bortolon, 53 anni, impiegata; Caterina Gualdi, 53 anni casalinga, Gilberto Neirotti, 23 anni studente; Federico Penzo, 20 anni, pescatore; Tiziana Rispoli, 42 anni, commessa; Guido Fejles, 33 anni, praticante avvocato; Alessandro Bigatti, 33 anni, impiegato; Salvatore Cozzitorto, 30 anni, comandante di navi Cargo; Valeria Raciti, 31 anni segretaria, Loretta Rizzotti, 51 anni architetto; Vito Tauro, 51 anni, gommista; Verando Zappi, 33 anni, responsabile marketing; Samuele Cesarini, 22 anni, macellaio; Paola Chiaraluce, 36 anni, product manager; Anna Martelli, 72 anni pensionata, Giovanni Venditti, 37 anni studente; Virginia Fabbri, 22 anni, studentessa; Gerry Alotta, 37 anni maniscalco e Gloria Clama, 40 anni operaia.

LA GIURIA

A giudicare le prove dei concorrenti di Masterchef Italia 2019 è la severissima giuria formata dagli immancabili Joe bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ai quali, quest’anno, si è aggiunto anche lo chef che ha portato la cucina italiana a Londra ottenendo un grandissimo successo ovvero Giorgio Locatelli. Quest’ultimo rappresenta la vera sorprese del talent show culinario di Sky. Il pubblico, infatti, nei primi due appuntamenti, ha particolarmente apprezzato la sua simpatia, ma anche la sua umiltà e generosità nei confronti degli aspiranti chef. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di Masterchef Italia, Giorgio Locatelli ha rivelato che il momento più duro della sua esperienza è stato quello dell’eliminazione. Da questa sera, uno dei concorrenti dovrà tornare a casa. Il nuovo giudice riuscirà a svolgere il proprio compito senza difficoltà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA