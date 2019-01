Naike Rivelli Vs Barbara d’Urso/ “Ha un amante a Mediaset, ecco la verità”

Ancora un nuovo colpo duro a Barbara d’Urso arriva dai social e questa volta non si tratta di fan, di meme o frasi cult che la stessa conduttrice ha usato nei suoi programmi o nella fiction che l’ha vista protagonista. A lanciare la nuova accusa ai danni della napoletana è ancora Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ieri è rimasta senza Netflix e per questo è stata costretta a guardare Pomeriggio 5 e alla fine ha sbottato sui social. Tra le due non corre buon sangue soprattutto dopo che la bella Naike si è prestata ad un’ospitata in uno dei suoi programmi e alla fine si è detta pentita non solo di avervi preso parte ma anche di non aver ascoltato i consigli della madre che l’aveva pregata di stare lontano dalla conduttrice. Alla fine però l’importante è rinsavire e lei lo ha fatto tanto che ieri ha confermato le sue parole sulla conduttrice e ha sganciato la bomba.

L’ACCUSA DI NAIKE RIVELLI

In un video pubblicato sui social ha rivelato di aver visto Pomeriggio 5 ma, soprattutto, ha lanciato quello che per molti è stato solo un modo di dire ovvero “sicuramente Barbara d’Urso ha un amante a Mediaset”. Lo avrà detto davvero per spiegare il motivo per il quale, nonostante le sue mancate doti, continui a lavorare notte e giorno in tv su Canale 5 o ha davvero saputo che c’è qualcosa di più che la spinge a rimanere notte e giorno tra i corridoi delle reti del Biscione? In particolare, Naike ha detto: “Eccomi qua, senza Wi-Fi e senza Netflix non posso vedermi Sabrina e questo c’è in TV. Certe cose vanno viste perché bisogna vedere l’Italia dov’è caduta, perché questi siamo noi, tutti stanno a guardare qua, altrimenti non farebbe il massimo degli ascolti e le toglierebbero la trasmissione”.

