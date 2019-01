PADRI E FIGLIE/ Su Rai 3 il film di Gabriele Muccino (oggi, 31 gennaio 2019)

NEL CAST RUSSEL CROWE

Il film Padri e figlie va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 21.20. La pellicola è stata prodotta nel 2015 e diretta da Gabriele Muccino che saputo portare sullo schermo un nutrito cast di attori abbastanza conosciuti come Amanda Seyfried, Diane Kruger, Aaron Paul e Russell Crowe. Le musiche di questa pellicola sono state realizzate da Paolo Buonvino, compositore italiano ha inciso la colonna sonora del famosissimo telefilm La Piovra 8. Inoltre ha scritto le musiche di altri film di Muccino, come L’ultimo bacio, Come te nessuno mai e Ricordati di me. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

PADRI E FIGLIE, LA TRAMA DEL FILM

Jake Davis è uno scrittore molto celebre, che ha vinto l’importante premio Pulitzer. L’uomo vive felicemente a New York, in compagnia della moglie e della figlia. Un giorno, lui e la sua sposa, mentre si trovano in macchina, hanno una discussione molto accesa. Questo litigio provoca un incidente nel quale la moglie di Jake muore, mentre lo scrittore sopravvive, pur avendo dei problemi di salute, che lo portano a soffrire di epilessia. Jake, nonostante i suoi problemi, cresce da solo la figlia. Una mattina, lo scrittore decide di ricoverarsi in una clinica per curare i suoi disturbi e lascia la figlia Katie presso gli zii materni William e Elizabeth. Dopo alcuni mesi, Jake viene dimesso dall’ospedale e cerca di riprendersi la figlia. William ed Elizabeth sono intenzionati a prendersi cura della bambina, e fanno causa a Jake per adottare Katie. Alla fine lo scrittore riesce a vincere la battaglia legale e a creare un romanzo di successo, dal titolo Padri e figlie. Poco tempo prima di vincere il suo secondo Pulitzer, a causa del suo nuovo libro, Jake muore. Katie si ritroverà a crescere da sola e, divenuta adulta, a causa dei suoi traumi, conduce una vita sregolata. Un giorno, la giovane incontra Cameron e i ragazzi si innamorano. La storia all’inizio non decolla a causa della paura di amare di Katie. Ma alla fine quest’ultima, dopo un percorso terapeutico, riuscirà ad abbandonare le sue paure e a scegliere la felicità insieme a Cameron.

© RIPRODUZIONE RISERVATA