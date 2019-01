PAOLO BROSIO/ Sotto accusa dagli altri concorrenti, andrà in nomination? (Isola dei Famosi 2019)

Paolo Brosio da inviato a concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. Il giornalista e conduttore televisivo è uno dei naufraghi protagonisti della quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La permanenza all’interno dell’isola sembra però portare alla luce le prime difficoltà per Brosio che, a detta di molti dei naufraghi, si impegnerebbe davvero poco a Playa Uva. Marco Maddaloni e Ghezzal, infatti, hanno accusato il conduttore di impegnarsi solamente due ore al giorno alla pesca peraltro con scarsi risultati. Finora, infatti, Brosio ha pescato un solo pesce che risulta una conquista davvero irrisoria considerando il numero dei naufraghi da sfamare. Non solo, a far bollentare ancora di più gli animi c’è stata la richiesta di Brosio di costruire una zattera, secondo lui utile per pescare. Naturalmente la proposta viene scartata dall’intero gruppo causando anche una serie di ilarità tra alcuni naufraghi.

Paolo Brosio: “spero di vincere per edificare un pronto soccorso a Medjugorie”

Intanto Paolo Brosio poco prima di partire per L’Isola dei Famosi 2019 ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv in cui ha raccontato di aver accettato di partecipare al programma per un motivo ben preciso: “spero di vincere i centomila euro del primo premio perchè voglio fare edificare un pronto soccorso a Medjugorie, vicino al santuario al quale sono tanto legato”. L’esperienza de L’Isola dei Famosi porterà il conduttore e giornalista lontano da casa e dall’amatissima mamma, che per l’occasione sarà affidata nelle mani di amici e parenti: “ho incaricato alcune persone di assisterla. Perfino il mio ex direttore Emilio Fede si è reso disponibile perchè le vuole molto bene”. Non solo, il conduttore ha precisato: “Ho lasciato alla mamma il numero di telefono della produzione in Honduras così in qualsiasi momento potrà sapere come sto e che cosa sto facendo”.

“Ogni settimana voglio ricevere la comunione”

Sull’Isola il naufrago ha portato con se due oggetti molto cari. Si tratta di due rosari a cui tiene tanto: “me li hanno regalati alcune veggenti di Medjugorje. E poi anche un messalino con le letture e i Santi del giorno. Reciterò ogni giorno le preghiere di Santa Faustina Kowalska, una Santa Polacca molto cara a Papa Wojtyla. La mia razione quotidiana di preghiere mi rinfrancherà più di un pollo arroso” ha detto il concorrente che però ha richiesto alla produzione la presenta di un sacerdote. “L’ho fatto mettere nero su bianco sul contratto” – ha detto Paolo Brosio – “voglio confessarmi e ricevere la comunione ogni settimana, come sono abituato a fare. La produzione ha contattato un sacerdote honduregno”. Una volta a settimana Brosio incontrerà il suo sacerdote: “porterà ogni volta una ostia per ciascun naufrago. Se qualcuno dei miei colleghi, oltre a me, volesse confessarsi, oppure ricevere la comunione potrà farlo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA