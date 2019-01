Paolo Filippucci, marito di Demetra Hampton/ Insieme da 10 anni: in Italia grazie a lui (Isola dei Famosi 14)

Ci sarà anche Paolo Filippucci a fare il tifo per Demetra Hampton nella prima serata di oggi, in occasione della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019. L’uomo è legato all’attrice ed ex modella concorrente del reality di Canale 5 da ormai 10 anni. “Forse è merito suo se sono rimasta in Italia”, aveva dichiarato la stessa Hampton, in una passata intervista al settimanale Spy. La coppia si è conosciuta nel 2008 in un ristorante della Capitale ma tra i due non vi fu il classico colpo di fulmine. “Mi ha aspettata fuori da un ristorante per due ore e mezza, sembrava uno stalker, e mi ha chiesto il numero. Anche se è stato romantico, lì per lì non glielo volevo dare, non sapevo chi fosse”, aveva raccontato la Valentina della serie ideata da Guido Crepax. Alla fine però, Paolo era riuscito a farla capitolare e da quel momento i due non si sono più lasciati. Il matrimonio era stato annunciato dalla stessa attrice per il mese di giugno diventando così il secondo marito dell’attrice, dopo il matrimonio precedente con Luca Bielli, finito nel 2004.

PAOLO FILIPPUCCI, MARITO DI DEMETRA HAMPTON: CHI È

Sul conto di Paolo Filippucci, marito di Demetra Hampton, si hanno pochissime informazioni. Di lui si sa solo che è un imprenditore e che è riuscito, ormai dieci anni fa, a far perdere la testa alla bella attrice ed ex modella statunitense naturalizzata italiana. “E’ il mio principe azzurro”, aveva dichiarato la concorrente dell’Isola dei Famosi in una vecchia intervista, ma sul conto dell’uomo che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore dopo un primo matrimonio naufragato, non aveva aggiunto altro. Sui social Filippucci non sarebbe molto attivo: il suo account Instagram sarebbe privato ma comunque con poche foto (appena 10) pubblicate. Sbirciando invece nell’account di Demetra possiamo scorgere un sentimento molto forte tra i due, come testimoniato da alcuni scatti romantici che li vede entrambi protagonisti, tra coccole e teneri baci. Non è un caso se lei lo definisce spesso il suo “true love”, pubblicando anche momenti di vita quotidiana e trasmettendo la loro serenità di coppia.

