Richie Rich – Il più ricco del mondo/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin (oggi, 31 gennaio 2019)

Il film Richie Rich – Il più ricco del mondo va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 21,30. Si tratta di una commedia che risale al 1994 diretta dal regista Donal Petrie e vede tra gli attori protagonisti che interpretano i personaggi principali della trama Macaulay Culkin, Edward Hermann, John Larroquette e Christine Ebersole. Le musiche di questo lungometraggio sono state create da Alan Silvestri. Costui è un celebre compositore e direttore d’orchestra di nazionalità statunitense, noto per aver realizzato le colonne sonore della pellicola drammatica Forrest Gump e del film d’animazione Polar Express. In Richie rich – Il più ricco del mondo vi è l’attore di talento Macaulay Culkin, che è il famoso bambino prodigio, reso celebre dal film cult Mamma ho perso l’aereo. Ma rivediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

RICHIE RICH – IL PIÙ RICCO DEL MONDO, LA TRAMA DEL FILM

Richie Rich è un bambino di dodici anni, figlio unico, e in quanto tale, è l’unico erede della fortuna multimiliardaria del padre Richard. Il giovane cresce felice in una casa maestosa, e gode della compagnia dei genitori e del suo simpatico precettore Cadbury. Richie, però, trascorre le sue giornate in solitudine, e desidererebbe tantissimo avere dei compagni della sua età con cui giocare. Un giorno, i genitori del bambino partono in viaggio. L’aereo su cui si trovano viene sabotato dal cattivo Lawrence Van Dough, che è il dirigente dell’impresa di famiglia di Richie. Il padre e la madre del bambino quindi cadono in mare, ma riescono a non morire. Il loro figlio, invece, scampa a questa terribile disavventura, perchè Cadbury gli ha organizzato una festa con alcuni ragazzi. Non appena Richie viene a sapere dell’incidente aereo, attraverso un dispositivo, chiamato cercapadre, prova a localizzare il genitore, ma i suoi tentativi sono tutti vani. A questo punto, Richie viene messo da Cadbury a capo dell’azienda di famiglia. Il bambino, insieme con i suoi nuovi amici, tenta di migliorare la qualità dei giocattoli per l’infanzia. Ad un tratto i genitori di Richie sono vittima di un sequestro, allora il bambino escogita un piano per liberarli. Dopo aver ritrovato i suoi familiari, il giovane miliardario fa arrestare il malvagio Van Dough. Quest’ultimo si ritroverà a fare il giardiniere in prigione, mentre Richie si riunirà felicemente con la sua famiglia e il fedele insegnante Cadbury.

