Rodrigo Alves, intervento agli occhi/ Foto, “Li voleva da gatto”: tutte le novità sul Ken umano a Pomeriggio 5

Ancora un’operazione per Rodrigo Alves, ancora un nuovo cambiamento sul volto per l’ormai ben noto Ken umano. Se ne parla oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, la cui seconda parte sarà dedicata alla bellezza e alla chirurgia. Barbara d’Urso svela, nel promo di anticipazione della puntata, che Rodrigo si è sottoposto ancora una volta alla chirurgia plastica, stavolta in particolare agli occhi per renderli come quello di un gatto. Si tratterebbe del 70esimo intervento per il Ken umano che il pubblico ha imparato a conoscere meglio nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello 15, condotto proprio da Barbara d’Urso. Nello studio di Pomeriggio 5, conosceremo i dettagli di questo intervento e le motivazioni che hanno portato Rodrigo Alves a finire nuovamente sotto i ferri.

70 INTERVENTI PER RODRIGO ALVES, WEB PREOCCUPATO

Solo poche settimane fa, infatti, il ken umano aveva deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia plastica, stavolta per ridurre le dimensioni del suo viso. Anche in quell’occasione, Rodrigo aveva poi postato una foto successiva all’intervento che lo vedeva ancora tumefatto in volto e con alcune bende a coprire il naso. Anche stavolta, l’immagine è molto simile ma spiccato gli occhi “alla gatto”, come lui desiderava. E sul web, così forse come nello studio di Pomeriggio 5, non mancano critiche rispetto al comportamento ritenuto da molti “ossessivo” di Alves. Secondo molti ormai quella del Ken umano è una vera e propria “fissazione che se non fermata potrebbe diventare pericolosa anche per la sua salute”, scrive qualcuno.





