Salmo vs Fedez/ Il rapper attacca i prodotti del brand Paranoia Airlines

Continua lo scambio a distanza al veleno tra Salmo e Fedez. Stavolta ad attaccare è il rapper che nelle storie di Instagram ha deciso di mettere a confronto il suo merchandising e i prodotti con il brand Paranoia Airlines. I due hanno iniziato poi a scambiarsi battute piccate con Fedez che ha risposto subito: “Paranoia Airlines l’ho annunciato ad ottobre e il tuo merchandising è di novembre. Sinceramente penso che abbia copiato il titolo del mio disco, lavorato per un anno, pensando al tu merchandising uscito a novembre“. Poi ha aggiunto: “Comunque pace e bene a te e tutti quelli che ogni giorno perdono occasione per voler litigare con me a caso”. Un battibecco che ha creato molto dissenso tra i fan dei due artisti che vorrebbero vedere sicuramente i social network impegnati per cose più legate al loro lavoro. Nonostante questo è veramente difficile pensare che questo sia l’ultimo scontro, soprattutto nel rap dove continuano ad essere continue le polemiche tra un cantante e l’altro.

Salmo vs Fedez: le stories si cancellano, ma i fan..

A chi pensa che lo scontro tra Salmo e Fedez sarà cancellato dal passare del tempo, va ricordato che i fan sono sempre pronti con la tecnologia a fissare anche ciò che il web tende a cancellare. Facciamo un po’ più di chiarezza sul punto. Le stories di Instagram si auto-cancellano un’ora dopo il loro inserimento, tramite alcune app però è possibile scaricarle. E’ così che il botta e risposta tra cantanti, spesso rapper, viene riproposto su Youtube dai fan. Così anche accadrà per Salmo e Fedez che vedranno il loro battibecco circolare sul web ancora per molto tempo. Sicuramente non era loro intenzione alzare un polverone, ma tra un’accusa e l’altra sono riusciti ad attirare l’attenzione. Una situazione che fa comunque mercato e che porta a parlare di loro, raggiungendo l’obiettivo di diventare sempre più popolari. Vedremo ancora “dissing” in diretta nelle prossime ore? La risposta ce la potrà dare solo Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA