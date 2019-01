SIMONA VENTURA/ Su Gerò Carraro: “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice” (SuperBrain)

Simona Ventura torna in Rai. Dopo il grandissimo successo ritrovato in Mediaset, la conduttrice ha deciso di tornare nell’azienda di Viale Mazzini dove condurrà dal prossimo 16 aprile la nuovissima edizione di The Voice of Italy. Intanto Super Simo torna su Rai1 come ospite dell’ultima puntata di venerdì 1 febbraio di “SuperBrain – Le Supermenti“, il il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Si tratta del debutto ufficiale di Super Simo in Rai da quando Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai2, l’ha voluta fortemente in Rai. Per l’occasione Simona sarà giurata in compagnia di Max Giusti e Nancy Brilli durante la puntata finale che proclamerà il vincitore di questa seconda edizione.

Simona Ventura: “Gerò Carraro ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice”

Tralasciando il ritorno in Rai, Simona Ventura dalla pagine del settimanale Oggi è tornata a parlare del suo ex compagno Gerò Carraro e della nuova compagna. “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice” ha detto Simona, che però ha lasciato intendere che tra l’ex compagno e la nuova fiamma le cose andavano avanti da diverso tempo. “Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto” ha dichiarato la Ventura. Parole che lasciano intendere che Gerò Carraro l’abbia tradita durante la loro storia d’amore. Possibile che i due si sono lasciati proprio per questo motivo? Intanto l’imprenditore ha replicato alle parole di Super Simo dalla pagine di Novella 2000 di Roberto Alessi dicendo: “Io e Laura insieme quando stavo con Simona? Questa è una balla grande come una casa”. Poche parole che rimandano al mittente le accuse.

La sua nuova storia d’amore con Giovanni Terzi

Intanto dalla pagine del settimanale Chi, Simona Ventura ha presentato ufficialmente il suo nuovo amore. Si tratta di Giovanni Terzi con cui è stata fotografata durante una cena a quattro in compagnia dell’ex marito Stefano Bettarini e della fidanzata Nicoletta Larini. “Siamo una squadra unita e vincente. Guai a chi ci tocca” ha detto Simona Ventura, che ha brindato per festeggiare un’occasione importante visto che Stefano Bettarini partirà come concorrente naufrago della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019 al posto di Jeremias Rodriguez.



