STEFANO BETTARINI/ Nuovo concorrente al posto di Jeremias Rodriguez (Isola dei Famosi)

Stefano Bettarini è ufficialmente un nuovo concorrente de L’Isola Dei Famosi 2019. L’ex calciatore è chiamato a sostituire Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez, impossibilitato a partire per un un infortunio. La notizia arriva a sorpresa dalle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, che a pochi giorni dalla partenza ha festeggiato con la fidanzata Nicoletta Larini e l’ex moglie Simona Ventura (nonché ex conduttrice del reality show). La partecipazione di Bettarini ha ricevuto il lasciapassare di Simona Ventura che a Chi ha dichiarato: ““Isola dei Famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice””.

Stefano Bettarini nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019

È pronto a tornare in Honduras a due anni esatti dalla sua prima volta. In quell’occasione l’ex calciatore aveva partecipato a L’Isola dei Famosi come inviato, peraltro non riscuotendo un grandissimo successo. Questa volta però Bettarini è pronto a mettersi in gioco come naufrago e sicuramente ne vedremo delle belle. Del resto il Betta da quando ha appeso le scarpe al chiodo si è dirottato nel mondo della televisione diventandone uno dei volti più richiesti e ricercati. Basti pensare che negli ultimi anni l’ex marito di Simona Ventura è stato concorrenti di diversi reality e programmi televisivi: da Ballando con Le stelle a Jump! Stasera mi tutto. Sicuramente una delle sue partecipazioni più importanti è stato durante la prima edizione del Grande Fratello Vip dove è stato protagonista di uno scandalo per aver raccontato in diretta televisiva i tradimenti fatti alla ex compagna Simona Ventura. Poi è stata la volta di Temptation Island Vip dove ha ritrovato ancora una volta Super Simo.

Stefano Bettarini al posto di Jeremias Rodriguez

Stefano Bettarini è stato chiamato dalla produzione per sostituire Jeremias Rodriguez . L’infortunio del fratello di Belen Rodriguez sembrerebbe più grave del previsto considerando la scelta presa dalla produzione del reality show. Tra i papabili nomi alla fine è stato scelto quello di Bettarini che all’Isola ha già partecipato, ma nelle vesti di inviato. Una decisione che ha diviso il pubblico, ma che segna un piccolo record nella carriera dell’ex calciatore che può vantare un reality all’anno negli ultimi quattro anni! Precisiamo che Stefano Bettarini sarà in studio durante la seconda puntata di giovedì 31 gennaio 2019, ma entrerà in gioco solo dalla terza puntata che andrà in onda domenica 3 febbraio 2019.

