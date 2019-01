TAYLOR MEGA/ L’influencer sarà la prima eliminata? (Isola dei Famosi)

Taylor Mega è senza alcun dubbio una delle concorrenti naufraghe più discusse della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019. L’influencer, infatti, già durante la prima puntata si è fatta notare per alcune dichiarazioni circa la sua permanenza all’interno del reality show di Canale 5. La bella Taylor, infatti, ha postato un video sui social dove ha specificato che sarà in Honduras per sole tre settimane. La cosa, manco a dirlo, ha generato un’accesa polemica in studio con la padrona di casa che, giustamente, ha sottolineato come l’influencer abbia siglato un contratto e che non è possibile pianificare la permanenza all’interno del programma essendo un gioco con tanto di televoto. Sta di fatto che con queste dichiarazioni in tanti hanno cominciato a pensare che Taylor abbia già deciso quanto tempo restare sull’Isola. La prima puntata ha visto poi la biondissima scontrarsi anche con Marina La Rosa definendole “rosicana”. Parole non gradite dalla ex gieffina che, una volta eletta leader della settimana, ha mandato direttamente al televoto la bombastica influencer.

Taylor Mega prima eliminata de L’Isola dei Famosi 2019?

Taylor Mega è a rischio eliminazione e durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2019, in onda giovedì 31 gennaio 2019, potrebbe uscire dal gioco ancor prima delle presunte tre settimane di cui aveva parlato su Instagram. La regina dei social e della cronaca rosa, infatti, è in nomination contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, ma spulciando sui social la bella Taylor sembrerebbe la favorita ad uscire dal gioco. Intanto durante la prima settimana l’influencer si è molto avvicinata a Marina La Rosa, leader della settimana, con cui ha condiviso moltissimo tempo sulle spiagge honduregne. Possibile che Taylor abbia cambiato idea sulla ex gieffina con cui durante la prima puntata ha avuto uno screzio molto acceso.

Taylor Mega ha avuto un flirt con Massimo Boldi?

Taylor Mega è la regina della cronaca rosa. La concorrente dell’Isola 14, infatti, a soli 25 anni può vantare diversi flirt importanti: da Flavio Briatore, Sfera Ebbasta fino a Tony Effe. In queste ore però si parla di un possibile flirt tra la bella naufraga e un noto attore e regista italiano. Si tratta di Massimo Boldi, che avrebbe commentato il profilo Instagram della naufraga scrivendo sotto ad una foto in intimo: “Molto carina, riservata e simpatica”. Il commento, guarda caso, è sparito subito dopo l’ingresso di Taylor Mega sull’Isola, anche se il commento è stato screenshottato da diversi utenti. A fomentare la cosa poi ancora una volta Massimo Boldi che, dopo la prima puntata, è tornato a commentare l’influencer scrivendo: “Brava, hai fatto bene a rispondere così”: Solo amicizia o davvero tra i due c’è stato qualcosa di più? Non solo, Taylor Mega è stata al centro anche di un acceso dibattito durante una puntata di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso dove Roger Garth ha precisato che l’influcener avrebbe firmato un contratto per partecipare ad una serata di gala in Costa Azzurra prevista per la fine di febbraio. Ora se la notizia venisse confermata, questo avvallerebbe le parole di Taylor e delle tre settimane di presenza sull’Isola.



