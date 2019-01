Tiziana Bortolon chi è/ “Sognavo di fare la cantante ma per i soldi ho rinunciato…” (MasterChef Italia 8)

Tiziana Bortolon ha conquistato un posto nelle cucine di MasterChef Italia 8 dopo un accesissimo duello contro la sfidante Paola. A entrambe, i tre giudici hanno chiesto di partire da due ingredienti della tradizione contadina, pane e cipolla, fino a realizzare un piatto eccellente, innovativo e degno di un ristorante stellato. Per esaltare gli elementi alla base della portata, le due contendenti hanno avuto a disposizione l’intera dispensa alle loro spalle. Tiziana ha scelto di servire a Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri un primo piatto della tradizione italiana, una portata di canederli con fondo di porcini, patate e cipolla, ornati da una crosta croccante di bacon, realizzati in soli 25 minuti. La sua idea ha avuto la meglio sulla proposta dell’avversaria, che al contrario, con il suo “mappazzone”, ha deluso i tre giudici del programma. Tiziana, secondo i tre chef, ha invece rielaborato in maniera ottimale gli ingredienti a sua disposizione, e anche se nel momento dell’impiattamento ha rischiato, per una piccola disattenzione, di mandare tutto all’aria. Qui il video realizzato dalla concorrente per Sky.

TIZIANA BORTOLON, “SOGNAVO DI FARE LA CANTANTE”

“Ha fatto un piatto superiore per complessità e consistenze”: è con queste parole che Giorgio Locatelli ha motivato l’ingresso di Tiziana Bortolon nelle cucine di MasterChef Italia 2019. Il suo parere è stato supportato anche da Bruno Barbieri, che ha visto nella sua proposta una portata ricca di idee, con una buona rielaborazione degli ingredienti base. Spinta dal suo desiderio di riscatto, la Bortolon ha così dato il via a un nuovo capitolo della sua vita, che potrebbe regalarle il giusto lieto fine dopo quel desiderio, mai realizzato, di diventare una cantante. L’aspirante chef in passato era infatti un’aspirante musicista e per molti anni ha sperato di poter frequentare lezioni di canto per realizzare il suo sogno. A un certo punto della sua vita ha scelto però di mettere da parte tutto: “non potevo mantenermi, perciò ho lasciato perdere”. Riuscirà Tiziana a ottenere il riscatto che merita nello show di cucina più amato della tv?

“MI PIACE GODERMI QUESTI MOMENTI”

Tiziana Bortolon, tra i venti migliori aspiranti cuochi di MasterChef Italia 2019, è originaria di Castelfranco Veneto. Ha 53 anni, ha tre figlie e nella vita si occupa di un’azienda artigiana. Dopo aver sognato per molti anni una carriera da cantante, ha scelto di proseguire su un’altra strada, fino a imbattersi “un po’ alla volta” in una nuova e travolgente passione, quella per fornelli: “Ho imparato a cucinare da sola appena sposata”, ha ammesso la concorrente in una video intervista, dove ha inoltre rivelato di aver realizzato, anno dopo anno, una raccolta di ricette oggi simile a un’enciclopedia culinaria. Ai live cooking ha collezionato quattro sì con il suo fegato alla veneziana rivisitato in chiave moderna con fichi e funghi, ma oggi sogna di partecipare a Masterchef semplicemente per ottenere il riscatto che merita: “Non so se potrò vincere – ha ammesso la concorrente, più interessata al percorso che all’obiettivo finale – mi piace godermi questi momenti mettendoci tutto l’impegno e l’entusiasmo”



