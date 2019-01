Tiziana Rispoli chi è/ Video: “Questa è la mia rivalsa contro le mie cognate” (MasterChef Italia 8)

Per Tiziana Rispoli le porte della cucina di Masterchef Italia 8 si sono aperte grazie a un duello che l’ha vista avere la meglio contro la sfidante Gemma. A entrambe è stato chiesto di realizzare, in soli 20 minuti, dei semplicissimi fiori di zucca, ma alla fine, anche se il risultato è stato per entrambe deludente, è stata Tiziana a conquistare il palato dei giudici. La concorrente ha infatti servito un cono di fiori di zucca fritti, ripieni di ricotta e provola affumicata, ma ha commesso un errore molto importante: per la presentazione finale ha avvolto i bocconcini ancora caldi in un cono di carta. “Quando un fritto viene chiuso si appesantisce, è una bella presentazione ma mettendoli nel cono li hai puniti”, le ha fatto notare Giorgio Locatelli. L’errore della sua sfidante è stato però di gran lunga superiore e questo le ha permesso di diventare uno dei venti aspiranti chef della nuova edizione del cooking show più amato della tv.

TIZIANA RISPOLI: ANTONINO CANNAVACCIUOLO NON CREDE NEL SUO TALENTO

Il percorso di Tiziana Rispoli a MasterChef Italia 8 è nato da un sentimento di rivalsa coltivato anno dopo anno. La concorrente si definisce infatti una cuoca capace, ma le persone attorno a lei non credono nel suo talento. Da tempo spera di poter accedere alle cucine dell’hotel della famiglia di suo marito, ma è ostacolata dal parere delle sue cognate, convinte che non sia all’altezza di occupare una posizione così prestigiosa. Tuttavia, non si è mai persa d’animo e, dopo aver conquistato il parere di tre giudici su quattro nel live cooking, ha avuto accesso alle selezioni finali che l’hanno condotta alle cucine della nuova edizione di MasterChef. L’unico a bacchettarla, ha ricordato la concorrente in una video intervista concessa alle telecamere del programma, è stato lo chef Antonino Cannavacciuolo, che ha messo in dubbio le sue doti culinarie bocciando con determinazione la sua portata.

UN LIVE COOKING DA DIMENTICARE?

Ha 42 anni, è originaria di Positano ed è determinata a dimostrare al mondo intero di poter diventare una cuoca eccellente. Tiziana Rispoli, tra i venti migliori concorrenti di Masterchef Italia 8, ha dimostrato di avere talento da vendere già ai live cooking, quando ha preparato per Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli la sa pasta fresca con vongole veraci pomodori confit. In quell’occasione ad avere qualche dubbio sul suo ingresso nelle cucine di Sky è stato proprio Antonino Cannavacciuolo, l’unico dal quale la concorrente si aspettava un sì netto. Lo chef ha invece scelto di bocciare il suo piatto perché convinto che gli altri giudici abbiano subìto il suo fascino; la concorrente, invece, è certa di non aver utilizzato mai alcuna arma di seduzione, ed è determinata a dimostrare che le cose non siano andate così. Originaria di Positano, dove lavora in un negozio di abbigliamento come commessa, è sposata e ha una figlia di 20 anni che studia a Milano. A casa cucina soprattutto per sua figlia e suo marito, riuscirà a prendere per la gola anche Cannavacciuolo?



