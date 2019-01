Tony Effe, il fidanzato di Taylor Mega/ Lei al centro delle polemiche, lui pensa ad altro.. (Isola dei Famosi)

Se Taylor Mega continua a far discutere, il fidanzato Tony Effe si dedica in tutto e per tutto alla musica. Il trapper dei Dark Polo Gang è impegnato nella promozione del nuovo brano, come confermano gli ultimi post e stories pubblicate su Instagram. Taylor, invece, si prepara ad affrontare una puntata che non sarà affatto facile e che la vedrà ancora una volta al centro delle polemiche. Polemiche che sono nate giovedì scorso, quando una frase da lei detta ha fatto nascere il sospetto che la sua partecipazione all’Isola non sia proprio limpida ma volta soltanto a farsi pubblicità. Ma cosa ne pensa di tutto questo Tony Effe? Al momento è difficile dirlo. Il trapper romano non si è espresso a riguardo, anche se qualcuno spera possa dire la sua magari proprio questa sera e, chissà, proprio con una sorpresa alla sua Taylor.

LA PROVA D’AMORE DI TAYLOR E TONY EFFE

D’altronde il loro rapporto, anche se nato da poco, è già molto forte. A confermarlo è stata proprio Taylor Mega nel corso di una recente intervista a Diva e Donna. In merito alla relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang, la modella ha dichiarato: “Spero di superare la prova dell’Isola.” La speranza della Mega, insomma, non è soltanto quella di superare questa prova per se stessa, ma soprattutto di capire se Tony è davvero l’uomo che fa per lei e se la loro relazione può effettivamente superare la lontananza, anche di alcuni mesi. Riusciranno a scoprirlo nel corso delle prossime settimane, qualora la Mega riuscisse a rimanere all’Isola?

LE SCOTTANTI RIVELAZIONI DI TAYLOR MEGA

Intanto, nella stessa intervista, Taylor Mega si è resa protagonista anche di alcune scottanti rivelazioni sempre riguardanti il rapporto con Tony Effe. “Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner”, ha specificato Taylor Mega. Così ha aggiunto: “Di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene ben il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini”.



