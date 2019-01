Una Vita / Anticipazioni 30 gennaio: Elvira contro Adela, pronta la vendetta su Simon

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con una Una Vita. Andiamo a scoprire le anticipazioni degli episodi di oggi, 31 gennaio 2019. Elvira è pronta a vendicarsi di Simon, il suo piano è semplice, spargere a terra dei pezzi di vetro per ferire Adela. Intanto Maria Luisa continua a non voler accettare che suo fratello abbia una relazione con Lolita ma Antoñito le darà una lezione di umiltà. Il nuovo appuntamento quindi girerà intorno alle seguenti situazioni. Elvira non accetta di essere scaricata e che Simon le abbia preferito Adela. Intanto Elvira non ha preso bene la scelta del Gayarre e, suo malgrado, si mette in cattiva luce davanti a Calle Acacias, che ormai è a conoscenza della loro storia clandestina.

LA VENDETTA DI ELVIRA SU SIMON

La Valverde è decisa a vendicarsi di Simon e per farlo decide di colpire Adela. Per la vendetta punta tutto su dei cocci di vetro che sparge a terra e Adela ci cammina sopra mentre va scalza nella processione per la Vergine dei Miracoli. Nella nuova puntata di Una Vita, Arturo vuole dare una leziona a sua figlia e chiederà aiuto a Simon. Riguardo invece Maria Luisa continua a non accettare che Antoñito abbia una relazione con Lolita. Non riesce infatti ad accettare che una volgare domestica, ora che il loro padre Ramon ha dato la sua benedizione, diventi sua cognata. La Palacios sta facendo di tutto per boicottare queste future nozze ma il fratello le darà una lezione di umiltà,. Il giovane, da quando ha intrapreso la relazione cn Lolita, sta dando prova di essere maturato, non è più, almeno così pare, il ragazzo scapestrato di prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA