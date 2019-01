Uomini e Donne / Dame e cavalieri, segreti e curiosità dietro le quinte: parla lo staff (Trono Over)

Da anni le vicende dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne appassionano tantissimo il pubblico di Canale 5. Tanti si sono chiesti, tuttavia, cosa accade nei camerini, dove non ci sono telecamere a riprendere dame e cavalieri. Dalle amicizie sino alla creazione del look di ogni puntata, tante sono le curiosità. A svelarne qualcuna è la costumista di Uomini e Donne, Veronica Palucci, che racconta quanto accada quando dame e cavalieri devo prepararsi per la puntata. In primis svela che i più “stressati” alla ricerca dell’outfit perfetto sono “Paradossalmente gli uomini. – e motiva – Le donne, nonostante all’apparenza possano sembrare più difficili, si lasciano guidare. Gli uomini, invece, prestano attenzione al calzino, alla scarpa, e che tutto sia coordinato tra loro. Entri nei camerini e li vedi tirar fuori gli abiti dalla valigia in condizioni perfette, quasi maniacali”.

I Look di Uomini e Donne: “Barbara e Luisa le più precise”

Anche tra le dame di Uomini e Donne c’è, tuttavia, chi spicca sulle altre in quanto a ricerca di outfit sempre perfetti. “Forse Barbara De Santi e Luisa Anna Monti. – ammette la costumista, che spiega – Sono molto precise e si presentano sempre con capi bellissimi, curando la scelta della scarpa e di ogni altro dettaglio.” Ma la dama più divertente con la quale lavorare non poteva essere che lei: Gemma Galgani. La Palucci infatti ammette: “Con Gemma, invece, ci divertiamo a trovare il look perfetto perché, pur essendo influenzata dai suoi stati d’animo, è sempre molto coraggiosa nell’esplorare nuovi abbinamenti”. E, in effetti, la Galgani riesce sempre a stupire il pubblico con look nuovi e particolari.

