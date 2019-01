Uomini e Donne/ “Teresa sceglie Antonio, Andrea nuovo tronista”: ultime news sulla scelta (Trono Classico)

Chi è la scelta di Teresa Langella? La domanda continua a ripetersi tra i fan di Uomini e Donne che attendono con ansia il 15 febbraio, giorno in cui andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la puntata dedicata alla tronista campana. Una scelta combattuta ma, probabilmente, già annunciata. Tanti gli indizi che portano a credere che tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, Teresa sceglierà il ragazzo che sente a sé e alla sua quotidianità più vicino. D’altronde è facile carpirlo da alcune dichiarazioni fatte da lei proprio di recente. “La mia normalità è fondamentale, devo trovarmi bene nel mio nucleo familiare, senza trucco, con le ciabatte. – ha tenuto a sottolineare Teresa alle pagine del Magazine di Uomini e Donne – Una o due feste nella mischia le faccio, ma poi devo tornare nel mio. Io sono una che passeggiando passa da una salumeria e prende un po’ di prosciutto da mangiare con le mani.”

ANDREA DAL CORSO PROSSIMO TRONISTA?

Inutile dire che le allusioni di Teresa Langella sono chiaramente dirette alla vita che potrebbe avere fuori da Uomini e Donne con Andrea Dal Corso. Una vita che Teresa continua a vedere molto lontana dalla sua. “Posso essere incuriosita dalla diversità, ma devo vedere se poi questa diversità mi sta bene nella vita quotidiana. E io mi sento una ‘zingarella’. Nella vita ho sperimentato tante cose belle, ma alla fine ho sempre preferito tornare a casa, perché la mia quotidianità mi piaceva più di tutto il resto” ha ammesso la tronista. Che sia quindi Antonio la sua scelta? Ciò che è certo è che, qualora non fosse Andrea, è assicurato a lui uno dei prossimi troni di Uomini e Donne.

