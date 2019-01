Valeria Raciti chi è/ Video: la sua portata conquista Giorgio Locatelli: “Un piatto bello” (MasterChef Italia)

Valeria Raciti ha conquistato un posto nelle cucine di Masterchef Italia 8 duellando con altre quattro agguerritissime concorrenti. Per la selezione ha ricevuto, così come le sue colleghe, un piccolo regalo contenente una noce moscata, da utilizzare per preparare una besciamella a regola d’arte. La prova, della durata di soli 15 minuti, ha visto zoppicare un po’ tutte, compresa la Raciti, che ha realizzato un composto non abbastanza consistente da conquistare in pieno il parere dei quattro giurati. A premiarla l’assenza di grumi e il giusto equilibrio tra ingredienti e noce moscata, due aspetti che hanno aiutato gli chef a capire un po’ meglio le sue potenzialità. Ma la vera prova è stata quella successiva, che ha visto la concorrente e le sue sfidanti alle prese con una vera e propria sfida all’ultimo secondo. Alla fine, però, la Raciti ha avuto la meglio, ottenendo un lasciapassare per le prestigiose cucine di Masterchef. Qui il suo percorso e la sua video intervista ai microfoni del programma.

VALERIA RACITI, IL SUO PIATTO CONQUISTA GIORGIO LOCATELLI

Valeria Raciti ha conquistato il palato di Joe Bastianich, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Joe Bastianich dopo aver reinterpretato il riso bollito: nelle selezioni, i quattro giudici di Masterchef Italia 2019 hanno infatti chiesto alle aspiranti concorrenti di sfidarsi trasformando un semplice piatto di riso in bianco in qualcosa di più elaborato e degno di una cucina stellata. La scelta della Raciti è ricaduta immediatamente su un dolce tipico della sua regione, le zeppole, prima di cambiare idea e realizzare un pomodoro ramato ripieno di riso e gamberi. E la sua scelta si è rivelata vincente: la portata ha infatti conquistato immediatamente lo chef Giorgio Locatelli, il quale, pur bacchettandola per la quantità si sale insufficiente a insaporire il pomodoro, ha elogiato l’impiattamento: “Ti devo dire che le cromaticità del piatto sono bellissime – ha ammesso il cuoco – hai fatto un piatto veramente bello. Mi ricorda tantissimo un piatto che faceva Alain Passard, che è il primo chef che ha avuto tre stelle Michelin facendo una cucina vegetariana”.

LA CONCORRENTE SPIAZZA JOE BASTIANICH

La decisione di Valeria Raciti di preparare un pomodoro ramato ripieno di riso e gamberi ha lasciato di stucco uno dei giudici di Masaterchef Italia 2019: secondo Joe Bastianich, infatti, avrebbe potuto giocare in casa e avere la meglio servendo ai quattro giurati un delizioso arancino siciliano. La concorrente però ha immediatamente chiarito che non avrebbe mai potuto realizzare un arancino in quel contesto, dal momento che il riso messo a disposizione dagli autori non era adatto alla realizzazione dei tipici timballi siciliani. I chicchi, poco coesi tra loro, avrebbero infatti fatto fatica a restare ben uniti, così come è successo a una delle sue avversarie, che per ottenere una sfera perfetta ha faticato non poco. La sua risposta così tecnica ha lasciato senza parole i giurati, di certo increduli difronte a una motivazione così accurata, da parte di una aspirante chef ancora alle prime armi.



