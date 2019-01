Veronica Maccarrone, moglie di Kaspar Capparoni/ “Stai lontano dalle tentazioni…” (Isola dei Famosi 2019)

Veronica Maccarrone è pronta a sostenere suo marito Kaspar Capparoni nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019. L’ex modella e attrice nei giorni scorsi aveva pubblicato su Instagram una dedica per la sua dolce metà: «Buona fortuna amore». Nel frattempo però lo ha anche invitato a rigare dritto in Honduras, sapendo che è considerato un sex symbol dalle donne. Ha scritto infatti una lettera per il suo amore Kaspar: «Ora che sei dall’altra parte del mondo per il reality, stai lontano dalle tentazioni e non cedere al fascino di nessuna naufraga». Veronica Maccarrone teme che qualche bella concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 faccia girare la testa al marito. «Sei sempre stato un marito fedele e un padre di famiglia, ti prego di non scordarlo», ha aggiunto nella lettera pubblicata da DiPiù. Dal canto suo il marito prima di partire le aveva scritto su Instagram: «Questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che già lo sai».

VERONICA MACCARRONE, MOGLIE DI KASPAR CAPPARONI

Ma Kaspar Capparoni non ha rassicurato la moglie Veronica Maccarrone prima di partire solo con un post su Instagram. Le ha lanciato anche qualche segnale con un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo prima di volare per l’Honduras. «Ti prometto che all’Isola non farò la corte alle altre donne», il titolo. «Quando mi hanno visto preparare le valigie erano tristi: per loro stare lontani da me è una sofferenza», aveva detto Kaspar Capparoni sui figli. Loro sono il simbolo della serenità che ha ritrovato grazie a Veronica Maccarrone, che ha sposato nel 2013. Una unione che ha deciso di celebrare in gran segreto e che ha rivelato solo alcuni giorni dopo a genitori e parenti. Veronica Maccarrone e Kaspar Capparoni hanno insieme due splendidi figli: Alessandro e Daniel. Dal matrimonio precedente invece l’attore ha avuto Sheherazade e Joseph. La differenza d’età tra i due è comunque solo sulla carta: la coppia infatti va d’amore e d’accordo.

