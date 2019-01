Viktorjia Mihajlovic/ Tensioni con Demetra Hampton, vittima della sua strategia? (Isola dei Famosi 2019)

Viktorjia Mihajlovic si è già messa all’opera all’Isola dei Famosi 2019 per rendersi utile in ogni modo. Per ora la figlia di Sinisa gareggia come unico concorrente al fianco della sorella Virginia, da cui sembra staccarsi raramente. Le due vogliono contribuire al benessere del gruppo ed è evidente fin dalla decisione di pensare al fuoco in coppia e non da sole. Una strategia utile sotto certi punti di vista e dannosa secondo altri. Viktorjia e Virginia rischiano infatti di isolarsi rispetto al resto del gruppo di Naufraghi, attirandosi così diverse antipatie. Quanto accaduto nella diretta della settimana scorsa non va sottovalutato, soprattutto se pensiamo che alla fine la difesa di Demetra Hampton potrebbe corrispondere alla realtà. Durante uno dei primi Daytime, si è visto chiaramente Luca Vismara parlare con le due sorelle e riferire alcuni comportamenti dell’ex modella. Interessante quindi la presa di posizione di Viktoija, che ha parlato anche a nome della sorella per spiegare le motivazioni della sua nomination alla Hampton. Come riuscirà a giustificarsi di fronte all’rvm che verrà trasmesso questa sera?

Viktorjia Mihajlovic, Isola dei Famosi 2019: è già nei guai?

E’ trascorso poco tempo dall’inizio dell’Isola dei Fanosi 2019, ma Viktorija Mihajlovic potrebbe essersi già messa nei guai. Non solo è riuscita a farsi una nemica giurata grazie alle accuse dirette a Demetra Hampton, ma potrebbe aver sollevato qualche dubbio nei telespettatori. Perché infatti smentire le giustificazioni dell’ex modella, sapendo che la verità fosse dalla sua parte? Un solo motivo possibile: usare una grande strategia razionale per farsi amico il gruppetto dei concorrenti più giovani e seguire la corrente per evitare antipatie inutili. Purtroppo questo gioco potrebbe ritorcersi contro di lei in tempo record, visto che presto ci sarà un confronto che la coinvolgerà in modo diretto. A quel punto alcune maschere potrebbero cadere e Viktorija non si deve sentire al sicuro solo perché ha la certezza di avere la sorella dalla sua parte.

Pronta a mostrare il suo carattere

Viktorija Mihajlovic ha già mostrato il suo carattere all’Isola dei Famosi 2019 ed in base al piccolo scontro con Demetra Hampton possiamo già supporre che cosa succederà. Sarà la biondina delle sorelle a prendere le difese di Virginia e del loro gruppetto, così come sarà la portavoce dell’eventuale malcontento di entrambe nei confronti di alcuni Naufraghi. In particolare sembra che Viktorija non riesca ad accorciare le distanze con i concorrenti più adulti, preferendo giustamente unirsi ai più giovani. Non è un caso che già in albergo si sia trovata a simpatizzare con Luca Vismara e Taylor Mega, anche se entrambi e per motivi diversi rischiano di finire al centro di una grande polemica. Alleati sbagliati quindi per le sorelle Mihajlovic, che potrebbero non aver calcolato in modo opportuno quali alleati crearsi all’interno del reality. Di fronte a personaggi popolari della tv o più abili nel capire le dinamiche del reality, Viktorija dovrà fare attenzione a non bruciarsi ogni possibilità prima del previsto.



