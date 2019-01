Virginia Mihajlovic/ La figlia di Sinisa ha già lasciato il segno! (Isola dei Famosi 2019)

Virginia Mihajlovic non perde di vita un solo minuto la sorella Viktorija e non solo perché formano un unico concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Sembra infatti che la bionda del duo di influencer abbia una personalità più agguerrita rispetto alla sorella, che preferisce rimanere in disparte e dire la sua solo quando necessario. Lo hanno dimostrato durante la prima diretta, quando è stata Viktorija a prendere le difese di entrambe per attaccare Demetra Hampton. Virginia ha preferito confermare le sue parole ed accettare la sua decisione, anche se è facile intuire come fosse del tutto d’accordo con quella presa di posizione. Merito anche di quanto avvenuto durante il primo pernottamento nel resort, quando Luca Vismara ha fatto di tutto per mettere la Hampton in cattiva luce con le due sorelle. Virginia però sembra non aver fatto caso alla decisione dell’ex concorrente di Amici di non esporsi più di tanto, preferendo non affrontare l’ex modella in un faccia a faccia a carte scoperte.

Virginia Mihajlovic, Isola dei Famosi 2019: è lei la più in vista tra i naufraghi

Virginia Mihajlovic rientra per ora nei concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2019 più in vista del momento. E non solo per la sua evidente bellezza fisica, ma anche per quella bontà che traspare nel rapporto con la sorella. Purtroppo stare vicino a Viktorija si rivelerà un vantaggio solo fino ad un certo punto del reality: quando le due ragazze assumeranno il ruolo di concorrenti singoli, Virginia potrebbe pagare le spese per un eccessivo anonimato. Il pubblico infatti è sicuro che in caso di scontri sarebbe Viktorija a prendere la parola, grazie al suo carattere impulsivo e del tutto opposto a quello della sorella. Virginia quindi rischia di crearsi delle alleanze solo grazie ai rapporti creati dalla sorella, che in modo inevitabile porterebbe tutti dalla sua parte in caso di divisione. Non è detto infatti che le due figlie di Sinisa riescano a superare le prime settimane di reality, anche se per ora la loro quota scommesse è positiva. Per Snai il punteggio è di 15.00 mentre per Eurobet 21.00, posizione che permette a Virginia di superare il baratro del fondo della classifica e posizionarsi a metà delle preferenze per la vittoria.

La sorella e la funzione cuscinetto

L’Isola dei Famosi 2019 scorre tranquilla per Virginia Mihajlovic, fra i concorrenti più fortunati di quest’edizione. Può contare infatti sulla presenza della sorella, che assume così la funzione di cuscinetto per tutelarla da eventuali scontri. Sono dietro l’angolo e lo sappiamo, ma Virginia si è già distinta per la sua operosità. La vediamo infatti vicino al fuoco nel tentativo di tenerlo in vita, in barba al maltempo che ha ribaltato i piani di tutti i Naufraghi. La Ciurma è riuscita ad assicurarsi un piatto caldo solo grazie alle sorelle, prima che il fuoco si spegnesse. Virginia porta quindi a casa un goal interessante, che potrebbe ritornarle utile nei prossimi giorni. Soprattutto in fase di nomination, dove i Naufraghi difficilmente decideranno di fare il nome di chi porta un evidente contributo a tutto il gruppo. La ragazza quindi per ora è salva, ma cosa succederà quando l’equilibrio appena creato nel suo gruppo verrà infranto grazie al ritorno dei Pirati? Qualsiasi sforzo fatto fino ad ora da Virginia potrebbe perdersi nel nulla ed è facile tra l’altro che la ragazza, per via del suo carattere riservato ed emotivo, finisca nel mirino dei concorrenti più impulsivi e pronti all’attacco frontale.



