Youma Diakite/ Lite con Paolo Brosio, che carattere la bella pantera! (Isola dei famosi 2019)

Da brava pantera, Youma Diakite non ha esitato a mettere in bella mostra il suo carattere all’Isola dei Famosi 2019. Durante la prima diretta l’abbiamo vista adottare una strategia soft che è andata a sfavore di Grecia Colmenares, che ha votato per motivi non ben precisati. E’ chiaro come in realtà sia stata tutta una strategia, forse perché Youma non ha avuto tempo di comprendere le dinamiche del gruppo prima di affrontare le nomination. Per questo è stata una delle poche a non votare Demetra Hampton. Non bisogna farsi condizionare dalle apparenze: la Diakite ha già avuto modo in questi giorni di mostrare il suo vero carattere. Soprattutto con Paolo Brosio, che da simpaticone sta diventando il più contestato della Ciurma. E’ stata proprio la Naufraga e contestare una delle sue ultime idee, ovvero la decisione di fare una zattera, forse per agevolare la sua pesca inconcludente. Peccato che l’ex modella lo abbia riportato nella realtà, sottolineando in modo deciso che la sua idea non è stata fra le priorità dei concorrenti di tutte le precedenti edizioni.

Youma Diakite, Isola dei famosi 2019: ci riserverà delle sorprese

Youma Diakite è fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 da tenere sotto stretto controllo. Ci riserverà non poche sorprese, soprattutto perché il suo carattere potrebbe renderle difficile il rapporto con le altre Naufraghe. Per ora non sembra che Youma sia riuscita a farsi qualche amico nel reality, soprattutto perché a differenza di tutti gli altri più giovani, ha preferito trascorrere la notte in modo tranquillo e lontano dalle chiacchiere. I gruppetti che si sono formati prima della partenza ufficiale del programma saranno validi anche in questa prima fase del gioco, ma sembra che l’ex modella preferisca agire in solitaria piuttosto che al fianco degli altri sfidanti. Le sarà utile in un secondo momento, quando gli attriti fra partecipanti inizieranno a farsi sentire. E forse abbiamo di fronte una grande leader che potrebbe formare un gruppo tutto suo, anche se non è ben chiaro quale sia la sua specialità. E se ciò dovesse avvenire, dovrà affilare le unghie, visto che in quest’edizione le personalità forti non mancano.

Il pubblico è pazzo di lei

Youma Diakite non ha esitato un solo momento a mettere in bella mostra il suo lato B. Non potrebbe essere altrimenti, visto che l‘Isola dei Famosi 2019 impone un certo tipo di outfit. La Ciurma si è esibita così nella prima sfilata di bikini, in cui ovviamente risalta la fisicità dell’ex modella. Un corpo ancora da urlo che promette di mettere in cattiva luce quello delle concorrenti più giovani e che rende giustizia agli anni di onorata carriera che la Diakite ha portato avanti nel mondo della moda. Niente tacchi a spillo per la Naufraga, che preferisce le comodità allo stile. Anche se potrebbe sorprendere e sfoderare il tacco 12 nei prossimi giorni, magari utilizzandolo come arma per rimettere in riga Paolo Brosio, che in questi giorni sta mettendo a stecchetto tutti i compagni a causa delle disavventure nella pesca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA