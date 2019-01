Yuri Rambaldi, John Vitale, Alice Fabbrica, Giorgia Venturini/ Isola dei Famosi 2019: chi diventerà naufrago?

I Galeotti dell’Isola dei Famosi 2019 non stanno rendendo la vita facile ai Pirati, soprattutto per quanto riguarda Marina La Rosa e Demetra Hampton. La leader del gruppetto di Naufraghi si sta dando molto da fare in questi giorni, dato che i quattro ragazzi sembrano non voler eseguire i suoi ordini. Il recinto diventa così un pretesto per i finalisti di Saranno Isolani per dettare il bello e cattivo tempo, sollevando uno scontro dietro l’altro. In particolare è Yuri Rambaldi ad alzare la testa contro la concorrente siciliana, diviso fra il dolce far niente ed accuse inventate ad hoc per scagliarsi contro di lei. In questi ultimi giorni infatti ha cercato di schivare il compito assegnato di raccogliere legna e palme per assicurare ai Galeotti un riparo dal freddo, arrivando ad accusare Marina di aver inventato una finta raccolta delle palme a suo carico. A calmare le acque alla fine è dovuto intervenire Kaspar Capparoni, che ha rimesso tutti in riga e richiamato all’ordine lo stesso Yuri, invitato a diventare più responsabile.

MARINA LA ROSA “TIRANNA”?

L’Isola dei Famosi 2019 sta creando non pochi problemi ai Galeotti dell’Isola dei Pirati, soprattutto per quanto riguarda il freddo notturno. Nella prima parte della settimana, i quattro finalisti di Saranno Isolani hanno preso sotto gamba i compiti assegnati da Marina La Rosa, tanto che la punizione non è tornata ad arrivare. A tutto il gruppo è stato dimezzato quindi il riso e Marina La Rosa si è assunta la sua parte di colpa per non aver gestito al meglio il gruppetto di ragazzi. Di contro questi ultimi sembrano aver ribaltato la situazione a loro vantaggio: durante una delle ultime notti hanno svegliato Demetra Hampton con la campanella per obbligarla a lasciarli in libertà, in modo da riscaldarsi attorno al fuoco. Non è la prima volta che i Galeotti puntano all’ex modella: Alice Fabbrica ed i suoi compagni hanno deciso di scavalcare il recinto da soli per sfuggire alla pioggia e Yuri Rambaldi ha cercato di ricavarsi un posticino proprio al fianco di Demetra, arrivando però a scacciarla in malo modo e provocando la sua pronta risposta, piccata come sempre.

JOHN VITALE SOTTO ACCUSA?

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe mettere alla gogna uno dei concorrenti del gruppo di Galeotti: questa sera John Vitale potrebbe dover rispondere delle polemiche scoppiate in questi giorni in rete. Il finalista di Saranno Isolani infatti si sarebbe scagliato in passato contro Barbara d’Urso, apostrofandola in malo modo sui social e riservandole parole di sdegno per via di qualche servizio trasmesso nei suoi programmi di punta e che a detta di John avrebbe messo in cattiva luce la popolazione del Sud. Una polemica poi cancellata quando Vitale si è trovato di fronte alla conduttrice di Canale 5, ospite di Pomeriggio 5 prima della partenza nel reality. Tutto è accaduto ben prima della sua partecipazione allo show, ma diversi siti di gossip prevedono già delle ripercussioni contro John, che potrebbe quindi essere messo in cattiva luce. E questa volta non per quello che accade nell’Isola dei Pirati, visto che fra i quattro compagni è l’unico a darsi davvero da fare. Di sicuro nella puntata di oggi accadrà qualcosa, visto che Alvin durante i Daytime ha annunciato che Vitale dovrà difendersi.



