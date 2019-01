Biondo / Dalla musica alla pasticceria: l’ex di Amici rispolvera una vecchia passione (Junior Bake Off 2019)

Dopo il successo nella scuola di Amici, Biondo torna in tv per riprendere in mano una delle sue prime passioni: quella per la pasticceria. L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi è infatti l’ospite che questa sera affiancherà Katia Follesa su Real Time per la prima e attesissima puntata di Junior Bake Off 2019. Reduce da una stagione ricca di trionfi soprattutto in campo musicale, il cantante non ha mai nascosto la sua passione per il mondo della pasticceria: prima di diventare uno degli allievi più promettenti della scuola di Canale 5 amava infatti condividere le sue ricette dolci più appetitose, attraverso alcuni video condivisi in rete. Ad annunciare la sua presenza nel programma di Real Time è stato lo stesso cantante, che nell’estate scorsa, in occasione delle registrazioni, ha condiviso sui social un filmato girato proprio sul set del noto talent. Dalla musica ai dolci: come se la caverà l’ex allievo di Amici nel laboratorio di pasticceria dedicato ai più piccoli?

Biondo, “La mia storia con Emma Muscat mi ha fatto capire che…”

Biondo si prepara a entrare nel mondo di Junior Bake Off 2019 dopo una stagione ricca di musica e di gossip: negli ultimi mesi, infatti, il suo rapporto con Emma Muscat è stato al centro dell’interesse mediatico a causa di una crisi mai confermata dai diretti interessati. Di recente, inoltre, i due si sono lasciati immortalare in una serie di filmati pubblicati poi sui social, con i quali hanno di fatto messo fine ai pettegolezzi, confermando la profondità del loro legame; tuttavia, il cantante ha comunque voluto smentire una volta per tutte ogni rumors e qualche settimana fa, intervistato da Oggi, ha confermato che nel suo rapporto di coppia non vi è l’ombra di alcuna crisi: “La mia storia attuale con Emma mi ha fatto capire come quella con la mia precedente ragazza fosse una cosa finta”, ha rivelato l’ex allievo di Amici, che ha ammesso inoltre di essere restio a parlare della sua vita di coppia perché contrario all’idea che il gossip contamini “la musica e una storia vera”.

La nuova polemica su Amici

C’è una piccola polemica che negli ultimi giorni ha involontariamente investito Biondo. L’ex allievo di Amici, all’anagrafe Simone Baldasseroni, ha infatti parlato del programma che l’ha lanciato nel mondo della musica al settimanale Oggi, ma nel corso dell’intervista non ha rinunciato a lasciare qualche piccolo suggerimento per perfezionare ulteriormente il talent. In particolare, alla domanda su come si potrebbe migliorare Amici, il cantante ha risposto con un laconico “forse accorciandolo”, poi, ricordando il suo periodo nel serale in onda su Canale 5, ha rispolverato quella vecchia questione relativa all’auto tune, per il quale fu molto criticato soprattutto da parte di alcuni membri del parterre: “Quando andai io fui vittima di una polemica anacronistica”, si legge sull’intervista rilasciata a Oggi. Dopo i suoi ultimi successi, Biondo è determinato a riaprire la vecchia polemica?



