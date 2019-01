Emanuele Mauti ricoverato in ospedale/ Uomini e Donne: “Me la sono cercata, non lo auguro a nessuno…”

Emanuele Mauti è stato ricoverato in ospedale. Dopo essere diventato famoso per il suo ruolo di corteggiatore a Uomini e Donne, lo sportivo in queste ore, ha dovuto fare i conti con uno spiacevole problema di salute. Come raccontato dal diretto interessato tramite Instagram, ha dovuto subire una operazione per colpa di alcuni calcoli ai reni. “Dopo 7 anni – ha fatto sapere – si è ripresentato questo problema ai reni…Non lo auguro a nessuno perché molto doloroso…Me la sono cercata perché sapevo di soffrirne e avrei dovuto bere molto…Invece ero troppo concentrato su altro…”. Ultimamente infatti, l’ex protagonista del dating show, avrebbe dovuto bere maggiormente acqua ma così non è stato ed allora, ha ammesso di avere trascurato il problema un poco troppo.

Emanuele Mauti ricoverato in ospedale, ecco perché

Emanuele Mauti, per via degli impegni sportivi ed i ritmi frenetici, non aveva potuto assecondare il suo corpo, trascurando i calcoli ai reni. Proprio per questo motivo, il dolore si è ripresentato a distanza di alcuni anni costringendolo al ricovero in ospedale. Per fortuna l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini non ha nulla di grave e le cose stanno già volgendo per il meglio. Successivamente il pallavolista, ha voluto anche ringraziare i medici che ogni giorno lavorano con passione e amore per salvare le vite delle persone. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex tronista, di Mauti non si conoscono i dettagli della vita privata e, da ciò che emerge attraverso i social, dovrebbe essere ancora single. Ed infatti, quando una estimatrice gli ha augurato di trovare una brava ragazza, lui ha risposto: “Grazie mille, lei vuole farmi commuovere. Ha detto una cosa giustissima “una ragazza per cui ne valga la pena”… accontentarsi mai!”.

