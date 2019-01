Emma Marrone fidanzata?/ Foto, in vacanza sulla neve: “ Vorrei scrivere una cosa romantica..”

Emma Marrone, con l’inizio del nuovo anno, ha trovato l’amore? Dopo gli ultimi fidanzamenti con Marco Bocci e Fabio Borriello, Emma Marrone non ha più avuto un fidanzato ufficiale al suo fianco. La vita privata della cantante salentina continua ad essere monitorata dagli addetti ai lavori, alla ricerca di un indizio su un presunto flirt. Ad oggi, però, Emma pare che sia ancora ufficialmente single. Esattamente come accaduto la scorsa estate, infatti, la cantante si è concessa una vacanza invernale insieme alle amiche di sempre tra le quali spicca la sua manager Francesca Savini. La meta scelta è Saint Moritz dove si trova anche Stefano De Martino con il figlio Santiago e qualche amico. Nessun incontro, però, con l’ex fidanzato che sta attualmente frequentando la modella Chiara Scelsi. Emma, infatti, si sta godendo un soggiorno di relax, tutto al femminile, in attesa di tornare a lavoro e, da uno degli ultimi post pubblicati sui social, sembra proprio che, al momento, non ci sia alcun amore nella sua vita.

EMMA MARRONE SINGLE?

Mentre guarda lo splendido panorama di Saint Moritz, Emma Marrone cerca di condividere un pensiero romantico con i suoi followers senza periodò riuscirci. “Vorrei scrivere una cosa romantica… in realtà stavo riflettendo sulla scaletta del tour. Manca poco”, scrive la cantante salentina che, sebbene nelle sue canzoni l’amore sia sempre uno degli argomenti principali, da qualche tempo non riesce a provarlo. La Marrone, però, non perde le speranze di poter presto incontrare il suo principe azzurro e di poter diventare mamma. Nel frattempo, si augura di poter presto assistere al matrimonio del fratello Checco che è fidanzato da diverso tempo. Ad Emma, inoltre, non dispiacerebbe neanche diventare zia. Del resto, come ha dimostrato più volte, sembra nata con l’istinto materno.





