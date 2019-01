Francesca Cipriani / “Walter Nudo? Non è tornato con Céline Mambour, è ancora single!” poi attacca Ela Weber

Francesca Cipriani non si arrende. I sentimenti per Walter Nudo sono così forti che, nonostante il vincitore del Grande Fratello Vip si sia detto ancora molto legato all’ex moglie Céline Mambour, è ancora determinata a conquistarlo. Lo conferma alle pagine di Nuovo Tv, dove ammette che, fino a quando Walter non annuncerà il suo ritorno con Céline, lei non mollerà l’obiettivo. “Lui è una persona sensibile e loro sono stati insieme tanti anni: è normale che si sia emozionato. – ammette la Cipriani, ripensando alla lettera che Céline scrisse all’attore quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi però aggiunge – Comunque è entrato nella Casa da single e lo è ancora, per il momento.” E, in effetti, Walter Nudo non è tornato insieme alla sua ex, né tantomeno ha trovato un’altra donna. Questo dà nuova speranza a Francesca Cipriani, che trova stimolo per non arrendersi.

L’ATTACCO A ELA WEBER

Se da una parte c’è l’amore (quello per Walter Nudo), dall’altra c’è un po’ di rabbia. Francesca Cipriani proprio non ha apprezzato che Ela Weber, ospite a Pomeriggio 5, le abbia dato della “poco intelligente”. Nel corso dell’intervista, la showgirl allora replica: “Non va bene buttare fango e dire cattiverie su una persona che non si conosce. Prima di parlare bisogna contare fino a cento. – sbotta – Le persone vanno conosciute prima di giudicare. Lei non mi conosce, non sa nulla di me e mi ha offesa. Non mi ha nemmeno mai vista, come fa a giudicarmi?” Così conclude: “Non sa nemmeno se sono simpatica o meno e non conosce il mio grado di istruzione. Oltretutto lei anni fa stava in tv con un ruolo simile al mio, per cui è come se anche lei si ritenesse poco istruita e ignorante.”

