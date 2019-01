GIORGIO LOCATELLI – MASTERCHEF CALLING/ Il nuovo giudice di Masterchef Italia si racconta con uno stile rock

Giorgio Locatelli – Masterchef Calling è il racconto che Giorgio Locatelli, neo giudice di Masterchef Italia, fa in uno short movie in onda oggi, venerdì 4 gennaio, alle 19.40 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e disponibile su Sky On Demand e NOW TV. Giorgio Locatelli, proprietario di un ristorante con una Stella Michelin, “Locanda Locatelli” che ha sede a Londra, si presenta al pubblico di Sky ripercorrendo in prima persona le tappe più importanti della propria vita privata e della propria carriera. Giorgio Locatelli, 55 anni, di Corgeno di Vergiate, sulla sponda varesina del Lago Maggiore, con il suo talento culinario, è riuscito a conquistare Londra diventando uno degli chef italiani più famosi al mondo. Giorgio Locatelli è stato così scelto come giudice di MasterChef Italia, in partenza giovedì 17 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV. In giuria, prenderà il posto di Antonia Klugman e affiancherà Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, ormai veterani del talent show culinario più famoso della televisione italiana.

IL DOCUMENTARIO SU GIORGIO LOCATELLI

“Giorgio Locatelli – Masterchef Calling” è un viaggio nella vita del celebre chef che parte da Londra dove lo chef stellato vive con sua moglie nel quartiere di Camden e e prosegue tra racconti e aneddoti particolari raccontati dagli amici Gordon Ramsay, Nigella Lawson e Anton Edelmann (maître chef des cuisines al Savoy di Londra). Nel docu-film verrà così svelato chi è Giorgio Locatelli nella sua quotidianità. Non mancheranno, infatti, i racconti della moglie Plaxy e i ricordi d’infanzia attraverso le foto più rappresentative del passato. Particolare spazio avrà l’amore dello chef per la cucina mostrando anche le varie tappe del lavoro di Locatelli quando deve scegliere il menù da proporre ai propri clienti o quando crea un nuovo piatto. Con il suo stile un po’ rock e un po’ british, Giorgio Locatelli è considerato uno dei migliori rappresentanti della cucina italiana nel Regno Unito. Lo chef è anche proprietario “Ronda Locatelli”, ristorante all’interno dell’hotel e resort 5 stelle Atlantis The Palm di Dubai.

