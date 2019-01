IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO/ Su Italia 1 il film con Christian Bale (oggi, 4 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno è il film in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21.25 di questo venerdì 4 gennaio 2019. Il film porta avanti la saga su Batman fortemente voluta da Christopher Nolan, che oltre a curare la regia di questo nuovo capitolo si occupa anche della produzione e della sceneggiatura della pellicola. Nel cast de Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, Christian Bale ha il ruolo del protagonista, il miliardario Bruce Wayne che si nasconde in realtà dietro i panni del leggendario Batman. Tom Hardy interpreta Bane, Michael Caine ha il ruolo di Alfred Pennyworth, mentre Marion Cotillard è Miranda Tate, alias Talia al Ghul. Joseph Gordon-Levitt è Robin John Blake, il braccio destro di Batman, mentre Morgan Freeman ha il ruolo di Lucius Fox, Anne Hathaway ha la parte di Selina Kyle, alias Catwoman, e Gary Oldman interpreta James Gordon. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO, LA TRAMA DEL FILM

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno riprende gli eventi del primo film a otto anni di distanza, con Gotham City che vive in pace e Bruce Wayne che si è ritirato dalla vita pubblica dopo la fuga di Batman. Il commissario James Gordon vive però nel senso di colpa, essendo stato costretto per motivi di ordine pubblico ad incolpare Batman per i crimini commessi dal procuratore distrettuale Harvey Dent, poi ucciso negli eventi del precedente film. Nel frattempo la Wayne Enterprises, l’azienda di Bruce Wayne, si trova costretta a fronteggiare uno scandalo finanziario dopo aver investito in un progetto d’energia verde. Oltre ai grandi cambiamenti nella sua azienda e conseguentemente nella sua famiglia e tra i suoi collaboratore, Bruce si trova a dover constatare l’ascesa del nuovo criminale Bane, che riesce anche a ferire Gordon durante la ricerca di un membro del Congresso che era misteriosamente scomparso. Servirà di nuovo l’intervento di Batman per arginare l’ascesa del criminale, anche se per salvare Gotham City il sacrificio del Cavaliere Oscuro dovrà essere stavolta estremo. Ma questo permetterà a Bruce Wayne finalmente di poter fare a meno dei panni di Batman, che erano diventati troppo pesanti per lui, e gli consentirà di iniziare finalmente una nuova vita con la donna che ama, Selina Kyle, che spesso si è trovata coinvolta nelle sue avventure nei panni di Catwoman.

