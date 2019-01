Isola dei Famosi 2019/ Cast e inviato, fuori Andrea Damante e Walter Nudo, “presto una grande bomba!”

L’Isola dei Famosi è ormai alle porte. Presto Alessia Marcuzzi rientrerà dalle sue vacanze e tornerà in studio per registrare i primi promo insieme al suo nuovo inviato. Dopo l’addio di Stefano de Martino si è parlato molto di chi potesse essere il suo erede e se in un primo momento si è fatto il nome di Alvin (prima come inviato e poi come concorrente), poi si è fatto quello di Walter Nudo, positivo a questa possibilità, e poi, addirittura, quello di Andrea Damante. A quanto pare, però, nessuno dei due prenderà il posto all’Isola dei Famosi 2019 ed è proprio Spy a rivelare qualcosa in più confermando il no al vincitore del Grande Fratello Vip e, soprattutto, riportando la smentita della partenza di Andrea Damante troppo lanciato al momento per lasciare tutto e prendere parte al reality. Lo stesso Parpiglia sui social aveva risposto: “Guardate la sua carriera e avrete la risposta”.

NAUFRAGHI E INVIATI DELLA NUOVA EDIZIONE

L’Isola dei Famosi 2019 prenderà il via il prossimo 24 gennaio ma proprio il magazine Spy uscito oggi e disponibile in edicola ha alzato il velo confermando alcuni nomi che sono circolati in rete già nei giorni scorsi. In particolare, il settimanale conferma che partiranno per l’Honduras l’ex Pooh Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Taylor Mega, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, Sarah Altobello e il campione di judo Marco Maddaloni. Insieme a loro dovrebbero esserci anche Alvin e l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari che proprio sui social ha annunciato la sua imminente partenza dall’Italia per una nuova avventura. Sarà proprio quella dell’Isola Dei Famosi oppure no? Al momento non ci sono altre conferme a riguardo ma sicuramente nei prossimi giorni, e da lunedì, le cose cambieranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA