Ivan Gonzalez Vs Paola Caruso/ Uomini e donne: “È una serpe velenosa, è colpa sua se…”

Non c’è pace per Paola Caruso visto che quando gli attacchi non arrivano dal suo ex, Francesco Caserta, e padre del figlio che porta in grembo, arrivano direttamente dal passato. Questa volta a tendere una trappola alla bella calabrese ci ha pensato uno spagnolo noto al pubblico di Canale 5, colui che è riuscito a tentare Valeria Marini durante la prima edizione di Temptation Island Vip, e che adesso siede sul trono alla ricerca di una fidanzata da scegliere e cui stare magari un po’ di più di quanto è successo durante la sua esperienza spagnola. Il discorso Spagna è venuto fuori anche ieri pomeriggio durante una nuova registrazione del trono classico che noi, molto probabilmente, vedremo solo a febbraio. Proprio ieri pomeriggio, Natalia ha tirato fuori tutti i pettegolezzi su Ivan, gli stessi di cui si è parlato quando è arrivata la notizia del suo arrivo sul trono.

IVAN GONZALEZ CONTRO PAOLA CARUSO

In particolare, alle accuse di Natalia, lo stesso Ivan Gonzalez ha risposto a tono smentendo quasi tutto e lanciando la provocazione affermando che molte delle cattiverie che circolano su di lui sono state messe in giro da quella “serpenta velenosa” che è la sua ex, Paola Caruso. I due sono stati insieme all’Isola dei Famosi spagnola ed è lì che è nata la loro particolare amicizia ma lui nega e, secondo quanto riporta il Vicolodellenews, spiega che “il resto delle cattiverie sul suo conto vengono da Paola Caruso definendola “serpenta velenosa”. Non la volevo neanche nominare quella persona là, quella serpenta velenosa. Ci sono stati baci tra noi? Assolutamente no, al massimo le ho detto ciao il primo giorno sull’isola, lei si è innamorata di me è ha inventato tutto il resto. Ci è arrivata fino in Marocco perché lei sa solo parlare male di tutti”. Il resto lo liquida con una sorta di mea culpa ma non fino in fondo visto che parla di errori compiuti di fretta e alla tenera età di 22 anni. Lui non è la nuova Sara Affi Fella? Secondo le sue parole no ma adesso dobbiamo attendere le dichiarazioni della Caruso sul suo conto per scoprire come andrà a finire.

