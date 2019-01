Jane Alexander ed Elia Fongaro/ La coppia si separa, ma splende il sole: “la lontananza aumenta il desiderio”

Jane Alexander ed Elia Fongaro, dopo aver trascorso insieme il Capodanno, si sono nuovamente divisi. L’attrice, infatti, è rimasta a Roma dove vive con il figlio Damiano mentre Elia è tornato a Milano. La coppia del Grande Fratello Vip continua a vivere così una storia a distanza. Nonostante la lontananza, però, i due sono sempre più uniti e complici come ribadisce la Alexander in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Jane ha rivelato ai followers di soffrire molto il freddo e di doverlo affrontare per una commissione: “[…] Il che non mi aiuterà, tra poco all’acea, dove finalmente vado a chiedere la luce, che diciamocelo, aiuta”. Subito dopo, però, la Alexander torna a parlare della sua vita sottolineando quanto sia felice in questo periodo e rassicurando i fans che si disperano ogni volta che lei ed Elia si separano: “Non che siano ore buie nella mia vita, ma mi sa che lo avete capito. Il cuore batte, e la lontananza, nel mio caso si è visto abbondantemente, aumenta solo il sentimento”. Tra l’attrice e il modello, dunque, tutto procede a gonfie vele e chissà che nei prossimi mesi i due non decidano di andare a convivere.

JANE ALEXANDER: “GLI HATERS? SI TRASFORMANO IN AGNELLINI

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Jane Alexander ha anche parlato degli haters con cui, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è costretta a fare i conti. Tra le ultime polemiche che l’hanno travolta c’è quella sul cane. Jane, infatti è stata accusata di tenere il suo cane in uno spazio esterno e incatenato. L’attrice ha spiegato di averlo fatto per non farlo scappare mettendo a repentaglio la sua vita, ma gli haters hanno continuato ad attaccarla. Al Corriere dello Sport, l’attrice ha così dichiarato: “in alcuni momenti devi saper rispondere a di tutto e di più perché la gente non si tiene. Ora rispondo solo agli haters che, poi, diventano agnellini. Io, comunque, uso la tattica Gianni Morandi che abbraccia tutti gli haters. Io gli auguro buon anno e gli dico che se si divertono così tanto possono tornare ad insultarmi. Non c’è problema”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA