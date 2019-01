JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2019/ Diretta e eliminato: Katia Follesa complice dei piccoli pasticceri

Dopo il grande successo ottenuto da Bake Off Stelle di Natale che ha decretato vincitore Carlo Beltrami, eletto il migliore di tutti i vincitori delle sei edizioni di Bake Off Italia – Dolci in forno, oggi, venerdì 4 gennaio, alle ore 21:10 su Real Time (canale 31), va in onda la nuova edizione di Junior Bake Off Italia 2019 in cui i concorrenti saranno dieci piccoli pasticceri, pronti a sfidarsi per conquistare la fiducia della giuria e portare a casa la vittoria. La magia dei dolci torna così protagonista su Real Time con una nuova padrona di casa. Dopo aver condotto l’edizione natalizia di Bake Off, infatti, Katia Follesa conduce anche l’edizione dedicata ai più piccoli che, esattamente come i colleghi adulti, ogni settimana, dovranno affrontare sfide complicate per poter conquistare l’accesso alla prossima puntata.

LA GARA

Dieci piccoli pasticceri, amanti dei dolci, sono i concorrenti di Junior Bake Off Italia. Nella magica lotacation di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, con il suo tendone ambientato questa volta nella magica soffitta di Mary Poppins, i concorrenti dovranno affrontare prove tecniche e a sorpresa che metteranno alla prova il talento dei piccoli pasticceri che, sebbene siano ancora dei bambini, hanno le idee chiare sul futuro. Ogni settimana, al termine delle numerose sfide, due concorrenti dovranno abbandonare il tendone e dire addio al sogno di poter arrivare in finale. Tra dolci da rivisitare, dolci preferiti da proporre, chi riuscirà a conquistare la fiducia della giuria?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2019: LA GIURIA E GLI OSPITI

I giudici di Junior Bake Off Italia non cambiano e arrivano direttamente dall’edizione adulta del talent show più dolce della televisione italiana. A giudicare i dolci che prepareranno i piccoli concorrenti saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. In questa nuova edizione di Junior Bake Off sono previsti anche degli ospiti che sono Benedetta Parodi, conduttrice dell’edizione normale e grande esperta di cucina e il giovane cantante idolo dei ragazzi, Biondo che, dopo aver conquistato la grande popolarità partecipando ad Amici, torna in tv per regalare una gioia ai piccoli pasticceri.



