La Casa di Carta 3/ Video, ciak a Firenze con l’incontro tra Berlino e il Professore: fan in delirio in città

Solo ieri in conferenza stampa Carlo Freccero si rammarica del fatto che la Rai si fosse lasciata sfuggire La Casa di Carta e oggi la serie Netflix è nuovamente protagonista per via dei primi ciak in quel di Firenze. La nuova stagione della serie spagnola ha varcato i confini del proprio Paese sbarcando nel nostro e portando il Professore e Berlino all’ombra della Cupola per le prime scene. Ma cosa nascondono i due? I video girati dal pubblico in delirio assiepato intorno al set delle riprese hanno fatto già il giro del web e mostrano l’arrivo del Professore, interpretato da Álvaro Morte (famoso in Italia anche per il suo ruolo ne Il Segreto), proprio al cospetto del Duomo dove ritrova Berlino (interpretato da Pedro Alonso) che per un bel po’ di tempo si è fermato a guardare la facciata della struttura. I due si abbracciano come se non si vedessero da tempo, sarà proprio questo l’incipi della terza stagione?

I PRIMI CIAK ALL’OMBRA DEL DUOMO

I due si sono lasciati andare ad alcuni selfie con i presenti proprio come hanno fatto ieri quando qualcuno è riuscito a beccarli in giro per la bella Firenze sia nel pomeriggio che in serata. In seguito la folla è stata allontanata e fermata e così i lavori sono ricominciati ma sono in molti quelli che continuavano ad urlare soprattutto all’arrivo di Alvaro Morte, il professore ideatore del colpo alla zecca di Madrid che fa da sfondo all’intera storia che abbiamo visto nelle “prime due stagioni” della serie Netflix. Dopo la scena al Duomo, le riprese si sono spostate anche nel Piazzale Michelangelo ma sembra proprio che nessun dettaglio sul perché della loro presenta in Italia è venuto a galla. Al momento non ci sono dettagli nemmeno sulla messa in onda dei nuovi episodi visto che siamo ancora nel bel mezzo delle riprese. Ecco il video ripreso da alcuni fan:





© RIPRODUZIONE RISERVATA