LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 4 gennaio: viaggio in Medio Oriente

La Grande Storia, il programma di Raitre dedicato agli appassionati di storia e che, ogni settimana, si occupa non solo del passato, ma anche di argomenti all’ordine del giorno, torna in onda oggi, venerdì 4 gennaio, con una nuova puntata dedicata al Medio Oriente. La Grande Storia – Pane e Politica continua ad appassionare gli italiani. La scorsa puntata ha raccolto davanti al video 950.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Di cosa si parlerà, invece, questa sera? Nel corso dell’appuntamento odierno, attraverso vari documentari introdotti dai puntuali commenti di Paolo Mieli, si cercherà di capire le cause dei problemi del Medio Oriente che, nel corso degli anni, sono arrivati fino a noi raccontando retroscena e aneddoti inediti di una parte della terra affascinante ma, allo stesso tempo, molto problematica.

VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE

Il primo documentario della nuova puntata de La Grande Storia sarà Israele di Andrea Orbicciani: è il racconto della storia di uno degli Stati più problematici al mondo, dalle idee sioniste di Theodor Herzl di fine Ottocento alla prima immigrazione in Palestina fino alla seconda guerra mondiale. Non mancherà, poi, lo spazio dedicato alla Shoah che ha reso poi Israele la terra promessa di chi è riuscito a scampare allo sterminio degli ebrei. Il secondo documentario è l’Iran: tra le rovine di Persepoli, si celebrano i 2500 anni dell’Impero di Ciro il Grande con lo Scià Mohammad Reza Pahlavi che cerca di far rivivere alla propria terra il glorioso passato. Il terzo ed ultimo documentario della serata è l’Iraq, luogo dove sono nate le prime civiltà.

