Nadia Toffa fidanzata?/ Foto: “ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande”

Nadia Toffa è felicemente fidanzata? Il nuovo anno avrà portato l’amore nella vita della conduttrice? Sorridente e serena nonostante la battaglia contro il tumore, su Instagram, sfoggia il suo splendido sorriso. “Buongiorno amici miei carissimi. Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po’ pazzi, ma a lui piacciono così. Buona giornata a tutti voi. Con tanto affetto”, scrive Nadia Toffa mostrando ai followers anche il suo outfit. Nell’ultimo anno, Nadia Toffa ha pensato esclusivamente alla sua salute, circondandosi di persone a cui vuole bene davvero. Tra queste c’è sicuramente la sua famiglia, ma anche le amiche. Il messaggio di Nadia Toffa, tuttavia, rappresenta una speranza per tutti. I fans hanno risposto positivamente alle sue parole augurandosi che il 2019 sia iniziato nel migliore dei modi per la iena più famosa della televisione italiana.

NADIA TOFFA E IL RAPPORTO SPECIALE CON MAX

Non è la prima volta che si parla della vita privata di Nadia Toffa. Poche settimane fa, la conduttrice ha postato una foto in compagnia di una persona per lei molto speciale, Max, scrivendo: “Vi presento una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? Tutto è riduttivo. Lui è Max. Max è Max. E io a sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì (Ah quando ci vedrà su Instagram viene a casa mia e mi strozza, addio amici…)”. Un pilastro per Nadia Toffa che, però, non ha mai dichiarato pubblicamente chi se sia semplicemente un amico. Oggi, tuttavia, torna a mostrarsi felice e i fans si chiedono se sia davvero fidanzata.





