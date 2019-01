Oroscopo Paolo Fox 2019/ Oggi 4 gennaio: Capricorno situazioni da risolvere, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 4 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi 4 gennaio 2019. Andiamo a vedere quanto raccontato dal noto astrologo ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Capricorno: in questo weekend si deve cercare di risolvere una serie di situazioni che portano a una certa responsabilità e che possono essere anche collegate alla famiglia. La Luna sarà nel segno entro domenica. Il 2019 si chiuderà con Giove e Saturno che illuminano permettendo di realizzare qualcosa di importante. Attenzione a non creare polemiche con Ariete e Cancro. Pesci: si appare in questi giorni leggermente in difficoltà. Forse si è stanchi e un po’ confusi forse perché si è indecisi nel profondo del proprio cuore. Qualcuno pensa di aver dedicato troppo tempo al lavoro e vorrebbe dedicarsi di più alla famiglia, anche se questo è molto difficile perché pochi se lo possono permettere. Questo dislivello tra vita lavorativa e quella sentimentale porta a domandarsi se si sta seguendo la giusta strada.

PESCI BISOGNO DI FERMARSI, SEGNI FLOP

Andiamo ora ad analizzare i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 4 gennaio 2019. Per il segno dei Pesci forse c’è bisogno di fermarsi un secondo e riflettere. Questo mese sarà molto importante per le coppie nelle quali non si è stati molto sinceri. Giove e la Luna sono contrari al segno dei Gemelli che si deve mettere d’attenzione a vivere alcune situazioni molto importanti dal punto di vista professionale. Si stanno affrontando delle difficoltà dal punto di vista economico e forse anche sotto altri livelli, sarebbe il caso di affrontare tutto con maggiore attenzione. Il Cancro si trova bersagliato da un Saturno opposto e nonostante questo non sia in toto un motivo di crisi, lo stimolo di tagliare i ponti con le persone meno importanti può diventare anche difficile sotto diversi punti di vista. Si deve riflettere anche dal punto di vista sentimentale, cercando di trovare la forza per reagire.

TORO MOMENTO IMPORTANTE, SEGNI AL TOP

Soffermiamoci ora sui segni al top della giornata, sempre prendendo l’oroscopo di Paolo Fox come punto di riferimento. Per il Toro questo è un momento molto importante, che sta regalando una crescita esponenziale anche in vista del futuro. Il weekend potrebbe vedere riaffacciarsi i sentimenti con la possibilità che diverse situazioni regalino emozioni importanti. Attenzione alle novità improvvise che possono creare il fattore sorpresa e quindi il fatto di non essere preparati ad accoglierle. Il Sagittario è forte, forse il segno più in forma del momento, sta riuscendo a realizzare diversi risultati che aspettava da tempo, ma non tutti sono convinti di quello che fanno. Forse è il caso di agire con estrema calma e provare a raggiungere dei risultati che in passato sembravano complicatissimi. Il weekend sarà molto positivo per lo Scorpione che dal punto di vista sentimentale e della famiglia può raggiungere dei risultati. Venere illumina il segno e regala delle belle opportunità.



