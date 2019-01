PIPPA MIDDLETON, BIKINI TOP A ST. BARTS/ Foto: ai ferri corti con Kate Middleton? La verità

Nessuna rottura nel rapporto tra Pippa e Kate Middleton. La vacanza che la piccola Middleton si è concessa con il marito e la famiglia, secondo alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra e di cui vi abbiamo già parlato (leggete in basso), avrebbe scatenato l’invidia di Kate che, per ragioni di Stato, non può concedersi vacanze all’improvviso. Tra le due sorelle, però, il legame sarebbe sempre molto forte. Nonostante i numerosi impegni di corte e privati avendo ben tre figli, infatti, la moglie del Principe William riesce non solo a vedere abitualmente la sorella, ma anche il resto della famiglia. Legatissima ai genitori grazie ai quali ha avuto la possibilità di frequentare le scuole che le hanno permesso d’incontrare William, Kate sarà sempre la sorella maggiore di Pippa che, a lei, deve inoltre la sua popolarità. Indimenticabile, infatti, è l’immagine di Pippa nei panni di damigella d’onore al matrimonio di Kate e William (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PIPPA MIDDLETON IN SPLENDIDA FORMA DOPO IL PARTO

Pippa Middleton in splendida forma a pochi giorni dal parto. Diventata mamma per la prima volta del piccolo Arthur due mesi fa, la sorellina di Kate sfoggia la silhouette di sempre. Nessun segno della gravidanza sul corpo sempre perfetto della piccola Middleton che si gode il relax e le vacanze sulla spiaggia di Saint Barts. Il merito non è solo di madre natura, ma anche dello stile di vita di Pippa che, anche durante la gravidanza, non ha mai rinunciato allo sport e alla buona alimentazione. Il risultato è un fisico in perfetta forma dopo poco più di due mesi dal parto avvenuto lo scorso 15 ottobre. A svelare il suo segreto è stata la stessa Pippa: «Gli esercizi alla sbarra durante la gravidanza mi hanno permesso di continuare a indossare i miei jeans preferiti», aveva rivelato al magazine Waitrose & Partners Weekend durante la gravidanza. Anche in vacanza, poi, non sta mai ferma e con il marito James Matthews, 43 anni, si concede una nuotata e una lunga passeggiata.

PIPPA MIDDLETON AI FERRI CORTI CON LA SORELLA KATE?

La vita di Pippa Middleton è oggi piena e serena. La sorella di Kate è ormai una moglie e una donna felice esattamente coma la sorella maggiore che, però, secondo gli ultimi rumors, sarebbe invidiosa della sorellina. Il motivo? Contrariamente alla sorella, Kate Middleton non è libera di andare in vacanza quando vuole e soprattutto con chi. In questi giorni, mentre Pippa si gode qualche giorno di relax in famiglia, Kate, futura regina d’Inghilterra, è alle prese con gli impegni ufficiali. Tra le due, però, il rapporto è sempre molto solido. Pippa e Kate si amano esattamente come qualche anno fa al punto che la moglie del Principe William era pronta a perdere il matrimonio della Principessa Eugenia se quel giorno fosse venuto al mondo il suo nipotino.



