Stefano De Martino conduce Made in Sud?/ Parla Freccero: “Mi piacerebbe averlo ma non so se Mediaset…”

Stefano De Martino nuovo conduttore di Made in Sud? Questo il desiderio (oppure lo spoiler?) di Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai2 che ieri, durante la conferenza stampa ha “sconvolto” gli animi con numerose dichiarazioni sulla futura programmazione della seconda rete di Casa Rai. Questa mattina, ospite in diretta a “Un calcio alla radio”, trasmissione di Radio CRC Targato Italia, il giornalista è intervenuto per parlare di calcio e della Juventus, affermando: “Sapete che il calcio è la mia passione. Fare tv è come fare il calcio. Fare il palinsesto è come fare la formazione. Napoli? Per me è una città importante”, ha confidato. Poi ha lanciato una bomba niente male, proprio sull’inizio di Made in Sud, che partirà alla fine del mese: “Il 25 parte la nuova edizione di Made In Sud con una novità assoluta. Non posso dire niente perché non ho ancora firmato il contratto. Mi piacerebbe avere come presentatore Stefano De Martino. Purtroppo non so se verrà perché è conteso con Mediaset”, ha raccontato.

Stefano De Martino conduce Made in Sud?

Stefano De Martino quindi, pare essere conteso dalla Rai ed anche da Mediaset. A questo punto, non ci rimane che attendere la fine del mese per scoprire se avrà accettato o meno la proposta di Carlo Freccero di metterlo alla conduzione di Made in Sud, programma che parla della comicità tutta in chiave campana. Il ballerino di Amici, grazie alla sua faccia da scugnizzo, potrebbe ricoprire perfettamente questo ruolo anche perché da tempo, sogna proprio la carriera da showman con un programma tutto suo. L’occasione stava per arrivare lo scorso anno, con un programma della Fascino in onda su Italia 1 dal titolo “Ultima Fermata”, poi sfumato nel nulla. Tra le novità di Rai2, Freccero ha annunciato l’arrivo di Simona Ventura con la nuova edizione di The Voice Of Italy: “Non posso fare contratti di esclusiva perché durerò 10-11 mesi” ha spiegato Carlo Freccero in conferenza stampa “devo fare contratti ad hoc su un programma, ma nella questione talent ritengo Simona Ventura la number one”.

