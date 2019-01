THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 4 gennaio: un’amicizia particolare per Shaun

In attesa della seconda stagione di The Good Doctor, che andrà in onda a febbraio 2019, oggi, venerdì 4 gennaio, in prima serata su Raidue, vanno in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio della prima stagione. Per il dottor Shaun Murphy ci sono nuovi pazienti da aiutare e con cui mettersi alla prova. Nel primo episodio di The Good Doctor, dal titolo “Scelte difficili”, Shaun è alle prese con il caso di una donna incinta, affetta dalla sindrome antifosfolipidica, a cui viene diagnosticato un cancro all’osso sacro. Durante l’operazione, però, qualcosa non va nel migliore dei modi, ma un0intuizione del dott. Jared Kalu salverà la situazione. Nel frattempo, il dottor Melendez assegna a Shaun e a Claire il caso di una giovane attrice porno che lamenta un dolore nelle parti intime. Shaun, dopo una visita, afferma che si tratta di un ascesso alla ghiandola di Bartolino. Dopo l’operazione, però, si scopre la presenza di un tumore: per rimuoverlo, la donna potrebbe perdere la sensibilità nella zona genitale, ma Shaun ha la soluzione.

THE GOOD DOCTOR, ANTICIPAZIONI: “SOLTANTO LA VERITA’” E “INCIDENTI DI PERCORSO”

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Soltanto la verità”, Shaun nota un bambino con una certa somiglianza con il fratello defunto Steve e stringe amicizia con lui. Il bambino, in realtà si chiama Evan e si trova in ospedale per essersi rotto un braccio. Shaun si occupa di lui e, durante le analisi del caso, scopre che il ragazzino è affetto dal cancro. Quando si reca dai genitori per comunicare la notizia, scopre che sapevano tutto: il padre, infatti, rivela che il bambino è affetto da osteosarcoma a uno stadio avanzato. I genitori, inoltre, invitano Shaun a non rivelare nulla al bambino. Deciso a non darsi per vinto e ad aiutare il ragazzino, il dottore lo sottopone ad ulteriori analisi, convinto di poterlo salvare mail dott. Melendez e la dott.ssa Browne scoprono che il cancro ha prodotto metastasi e che non c’è più nulla da fare. Nel terzo ed ultimo episodio della serata di The Good Doctor dal titolo “Incidenti di percorso”, durante il turno di notte Shaun e gli altri specializzandi si ritrovano in mezzo a una vera e propria emergenza medica, scatenata dal violento incidente di un autobus. Shaun e gli altri specializzandi dovranno compiere scelte difficili per salvare i feriti.

