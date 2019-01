Uomini e Donne / Anticipazioni, oggi nuova registrazione. Noel divisa tra Riccardo e Armando? (Trono Over)

È tempo per dame e cavalieri di tornare nello studio di Uomini e Donne. Oggi, 4 gennaio, ci sarà la prima registrazione del trono Over del 2019. Come sempre, le prime novità riguarderanno Gemma Galgani e la sua frequentazione con Rocco Fredella. I fan continuano a chiedersi se i due abbiano avuto modo di trascorrere del tempo insieme durante queste festività, cosa che nessuno dei due ha deciso di svelare con indizi o scatti pubblicati sui social. La Galgani, sempre molto attiva su questi, è negli ultimi giorni meno presente, cosa che ha fatto sospettare qualche fan. Ma Gemma e Rocco non saranno gli unici protagonisti di questa nuova registrazione di Uomini e Donne. Al centro dello studio è pronta a tornare anche Angela Di Iorio, tra le dame più criticate dello scorso anno.

NOEL TRA RICCARDO GUARNIERI E ARMANDO INCARNATO

Scopriremo se la dama ha intrapreso nuove conoscenze e se queste stiano andando bene oppure no. Prevedibile l’arrivo di nuovi scontri di Angela con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma tra i protagonisti che più stanno appassionando il pubblico c’è sicuramente Armando Incarnato. Il cavaliere, ultimamente finito al centro di alcune segnalazioni poco piacevoli, sta conoscendo Noel Formica. Una frequentazione tumultuosa che ha trovato un ulteriore ostacolo con il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo ha infatti chiuso definitivamente con Ida Platano e ha deciso di iniziare a frequentare proprio Noel. Oggi, nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Noel potrebbe sbilanciarsi ed esporre una preferenza per uno tra Armando e Riccardo. Non ci resta che attendere le anticipazioni.

