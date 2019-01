Uomini e Donne / Clarissa Marchese e Federico, nozze nel 2019: grande annuncio in arrivo! (Trono Classico)

Il 2019 sarà per Clarissa Marchese e Federico Gregucci sarà un anno davvero molto importante. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne dopo un lungo percorso, è pronta a convolare a nozze. Un matrimonio che si svolgerà dopo l’inverno, nei mesi più caldi. I preparativi sono già in atto da un po’ di tempo e, nelle ultime ore, Clarissa ha svelato di essere alle prese con la lista degli invitati alle nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti mostrato nelle sue stories su Instagram di essere alle prese con l’organizzazione di invitati e nuovi dettagli del lieto evento. Intanto, i fan iniziano a chiedere qualche dettaglio in più rispetto all’imminente matrimonio della coppia. Di fronte alle richieste dei tanti fan, Clarissa Marchese ha svelato di avere in serbo un importante annuncio, saltato, purtroppo, per un imprevisto delle ultime ore.

CLARISSA MARCHESE SI SBOTTONA SULLE NOZZE

“Clarissa noi vogliamo sapere di te e Federico come avete iniziato il 2019 – le scrive un fan facci sapere del tuo matrimonio e quando ci sarà ti auguro che quest’anno sia pieno d’amore gioia e serenità e bellissime emozioni che ci farete condividere con voi”. Di fronte a molti di questi commenti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha allora svelato che a breve ci sarà un lieto annuncio: “avevamo programmato una cosa carina per svelarvi le novità, ma nei giorni che Fede è stato qua sono stata malata… in ogni caso ve ne parleremo presto” scrive Clarissa Marchese su Instagram. I fan possono quindi stare tranquilli e rimanere in attesa: a breve Federico e Clarissa sveleranno i primi dettagli delle loro imminenti nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA