Wine to love – I Colori dell’Amore/ Su Rai 1 il film con Ornella Muti (oggi, 4 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE ORNELLA MUTI

Il film Wine to Love – I colori dell’amore va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 21,25. Una commedia romantica che è stata realizzata nel 2018, prodotta da Rai Cinema e girata dal regista Domenico Fortunato. La pellicola Wine To Love – I colore dell’amore arriva direttamente in televisione dopo due giorni di proiezione in anteprima nelle sale cinematografiche, il 18 e il 19 dicembre. Nel cast del film tra i protagonisti c’è lo stesso registra Domenico Fortunato con Alessandro Tersigni, Michele Venitucci, Ornella Muti e Jane Alexander nella parte di Laura Rush. E poi ancora Alessandro Intini, Gianni Ciardo, Giulia Ramires, Maria Popova, Teodosio Barresi e Caterina Shulha. Ma vediamo insieme come si svolge la trama del film.

WINE TO LOVE – I COLORI DELL’AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Il film ‘Wine to Love – I colori dell’amore‘ racconta l’attività della Azienda Vinicola Favuzzi, gestita dal patron Enotrio Favuzzi, dal carattere rude e solitario e capace di dedicarsi anima e corpo ai successi dell’azienda di famiglia, produttrice di un vino, l’Aglianico, apprezzato a livello mondiale. Tanto che grazie al suo rosso la Favuzzi è riuscita anche a vincere il World Wine Award. Questo successo porta l’azienda all’attenzione della produttrice di vini newyorkese Laura Rush, senza scrupoli e desiderosa di unire sotto il suo marchio alcune delle produzioni vinicole migliori di tutto il mondo. La Rush decide di inserire sotto la sua produzione anche l’Azienda Vinicola Favuzzi e cerca di fare di tutto per riuscire ad acquisire il marchio, decide così di mandare in Italia alle pendici del Monte Vulture, in Basilicata, dove si trova l’azienda, uno dei suoi manager migliori. Il giovane Nico, chiamato a convincere lo scontrosissimo Enotrio, dovrà però fare i conti anche col fratello del produttore, Luca, che cerca di sottrarre l’azienda al fratello per riuscire ad appianare dei suoi annosi debiti. La situazione diventerà ancor più ingarbugliata con l’arrivo in Basilicata di Anna e di sua figlia, Anna è un ex modella che è sempre stata il grande amore sia di Enotrio sia del fratello Luca, in questo quadro, Nico proverà a districarsi per chiudere l’affare per Laura.

