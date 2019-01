ZOOTROPOLIS/ Su Canale 5 il film d’animazione di Byron Howard e Rich Moore (oggi, 4 gennaio 2019)

TRA I DOPPIATORI TERESA MANNINO E PAOLO RUFFINI

Il film d’animazione Zootropolis va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 21,20. È una pellicola di produzione statunitense, realizzata nel 2016 dagli studi della Walt Disney ed è stata girata dai registi Byron Howard e Rich Moore. Come spesso accade per i cartoni animati al cinema, nel cast dei doppiatori italiani ci sono diversi nomi noti a prestare le voci ai protagonisti. Nel caso di ‘Zootropolis’, Ilaria Latini presta la voce a Judy Hopps, Frank Matano è Duke Donnolesi, Alessandro Quarta è Nick Wilde e Vittorio Guerrieri è Stu Hopps. Assieme a loro è doveroso citare anche Teresa Mannino, Paolo Ruffini, Roberto Fidecaro, Ilaria Stagni, Maria Letizia Scifoni, Alessandra Korompay, Roberta Greganti, Massimo Lopez, Gabriele Patriarca e infine Leo Gullotta. Ma ecco nel dettaglio adesso la trama del film.

ZOOTROPOLIS, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

La protagonista di ‘Zootropolis’ è Judy Hopps, una coniglietta che sin da bambina coltiva il sogno di diventare una poliziotta. Judy riesce a coronare il sogno di trasferirsi nella grande e frenetica città di Zootropolis, ma non riesce inizialmente a fare la poliziotta ma solamente a lavorare come ausiliaria del traffico, sotto la guida di Capitan Bogo, un bufalo che non crede che Judy possa imporsi nella sua grande città a causa delle sue dimensioni minute. Mentre la coniglietta lavora in mezzo al traffico, Zootropolis è però scossa da una serie di scomparse misteriose, animali predatori che svaniscono nel nulla senza lasciare traccia. E quando anche il quindicesimo predatore scompare con la moglie, una lontra di nome Mrs. Otterton, che entra alla centrale per denunciare la scomparsa, Judy decide di entrare in azione. Il Sindaco di Zootropolis indica a Capitan Bogo di affidare le indagini alla coniglietta che aveva appena sventato un furto, ma Bogo le concede quarantotto ore di tempo, in seguito alle quali dovrà lasciare Zootropolis e dimettersi in caso di fallimento. Judy inizia ad indagare seguendo le tracce del truffatore Nick Wilde, e grazie a questa pista riesce a scoprire che dietro le misteriose sparizioni c’è il criminale Mr. Big. Judy si troverà ad incontrare una grande quantità di pittoreschi personaggi nella folle Zootropolis, ma alla fine riuscirà a mettere in luce le sue qualità di poliziotta, risolvendo un caso che coinvolgeva in realtà tutta la città proprio grazie alla tentacolare rete criminale allestita dal potente Mr. Big.

