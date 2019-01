BEAUTIFUL, LA FIGLIA DI HOPE E LIAM MUORE/ Anticipazioni americane: Steffy ci riprova con l’ex marito?

I colpi di scena non mancano mai per i fans di Beautiful che, nei prossimi mesi, dovranno prepararsi a grandi colpi di scena. Mentre in Italia la soap più famosa del mondo è ancora in vacanza e tornerà in onda solo lunedì 7 gennaio, negli Stati Uniti, le puntate stanno andando avanti con grandissime novità. Gli ultimi spoiler annunciano un cambiamento importante nella trama: la figlia di Liam e Hope muore e per la coppia sarà l’inizio di un momento durissimo. La figlia di Brooke ha partorito da sola sull’isola di Catalina. Dopo aver messo al mondo la sua bambina, Beth, così chiamata in onore della nonna materna, Hope sviene. Al suo risveglio, trova accanto a sè Liam a cui chiede immediatamente notizie della piccola. Liam sarà così costretto a comunicare alla moglie la tragica notizia. Non credendo alle parole di Liam, Hope chiam il dottor Reese, il ginecologo che l’ha aiutata durante il travaglio. L’uomo si presenta così con una neonata morta tra le braccia e scatenando l’immenso dolore di Hope che, già in passato, ha perso il bambino che aspettava da Wyatt.

STEFFY CI RIPROVA CON LIAM?

La morte della figlia scatenerà una profonda crisi nel matrimonio di Hope e Liam che si ritroveranno ad affrontare l’ennesimo dolore. Tuttavia, stando ad alcune anticipazioni, non ufficiali, che arrivano dagli Stati Uniti, la bambina potrebbe anche non essere morta. Secondo alcuni rumors, il dottor Reese potrebbe aver preso la figlia di Hope e Liam per risolvere alcuni problemi personali. Ad oggi, tuttavia, la notizia ufficiale riguarda la morte della neonata e la volontà di Steffy di riconquistare l’ex marito. La figlia di Rdge, legata a Liam dalla figlia Kelly, è ancora innamorata di lui e non è mai riuscito a dimenticarlo. La crisi con Hope spingerà così Steffy a riprovarci. Su consiglio di Taylor, tornata a vivere a Los Angeles per occuparsi della nipotina Kelly, chiamata così in onore della madre di Liam, Steffy cercherà di riconquistare il grande amore della sua vita.

