Benedetta Mazza e Stefano Sala/ Dopo la vacanza insieme, arriva il messaggio di lei: “nella vita tutto torna”

Benedetta Mazza e Stefano Sala continuano ad incuriosire i fans con il loro rapporto. Da quando è finito il Grande Fratello Vip, i due sono praticamente inseparabili. Come aveva promesso all’interno della casa, Stefano sta coltivando il suo legame speciale con Benedetta anche se non è ancora chiaro cos’è successo con la fidanzata Dasha Kina. Dopo aver trascorso il Natale con quest’ultima, infatti, il modello si è concesso una vacanza sulla neve proprio con Benedetta, Roberta Bonanno e Tommaso Zorzi. Il gruppo ha postato storie e fatto dirette su Instagram e gli sguardi complici che Benedetta e Stefano si scambiavano non sono passati inosservati ai fans che continuano a sperare in una loro storia d’amore. La vacanza è terminata ieri, ma Stefano e Benedetta non si sono ancora staccati concedendosi anche una seduta di shopping insieme come testimoniano le storie di Zorzi. Il legame tra i due, dunque, diventa sempre più forte mentre la storia tra Stefano e Dasha Kina potrebbe essere ancora in bilico. La modella, infatti, non si trova in Italia e ha trascorso con il fidanzato (?) solo pochi giorni. Il Sala, dunque, avrà preso una decisione sul suo futuro sentimentale? A tal proposito, arriva un messaggio di Benedetta che potrebbe essere indirizzato a qualcuno.

IL MESSAGGIO MISTERIOSO DI BENEDETTA MAZZA

Il distacco da Stefano Sala che Benedetta Mazza aveva annunciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip qualora il modello fosse tornato definitivamente tra le braccia della fidanzata Dasha non è ancora arrivato. Stefano e Benedetta che hanno anche regalato ai fans un duetto sulle note di “Da sola in the night” per ringraziarli del sostegno ricevuto negli ultimi tre mesi, sono sempre più uniti e complici. Durante la notte, Benedetta ha postato un messaggio che sta già facendo discutere i fans che si chiedono a chi possa essere rivolto. “Nella vita tutto torna. La cattiveria torna al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente. La ruota gira per tutti”, scrive la Mazza. I fans sono sicuri che non sia un messaggio per Stefano con il quale ha trascorso dei giorni spensierati. Nelle storie dell’amico Zorzi, inoltre, Benedetta appare davvero serena e felice. Sarà merito di Stefano Sala? Se così fosse, chi sarà il destinatario del messaggio criptico? Difficile rispondere dal momento che i due preferiscono non commentare il loro attuale rapporto.

