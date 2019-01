Deianira Marzano Vs Mara Fasone/ “Piangeva in tv ma ha passato le feste a Montecarlo con un uomo più grande!”

Deianira Marzano è inarrestabile. “La terribile”, come lei stessa ama farsi chiamare, stavolta si è scagliata contro una già molto discussa ex tronista: Mara Fasone. Chi ha seguito Uomini e Donne, sa che Mara ha deciso di lasciare il trono, dicendosi fortemente a disagio di fronte alle critiche ricevuto dentro e fuori dallo studio di Canale 5. A rimettere la Fasone in discussione è proprio Deianira che, in una serie di stories su Instagram, svela che l’ex tronista sarebbe stata avvistata in un hotel di lusso assieme ad un uomo molto più grande di lei. “Una mia carissima amica ha alloggiato con il compagno in un albergo di Montecarlo da mille euro a notte. In questo albergo, che non può permettersi un ragazzo qualunque, c’era anche Mara Fasone. – racconta la Marzano, che prosegue – Lei era lì con un uomo molto più grande di lei, ha trascorso lì le vacanze. Ma il vero paradosso non è che abbia trascorso le vacanze lì, ma che in televisione abbia fatto tutta la sceneggiata che viveva in due metri quadrati, e che cercava l’amore della sua vita.”

DEIANIRA ATTACCA DURAMENTE MARA FASONE

Non è chiaro chi sia questo uomo che abbia trascorso con Mara Fasone delle notti a Montecarlo, ciò che è certo è che le parole di Deianira Marzano hanno raggiunto in poco l’ex tronista che l’ha contattata in privato, accusandola di parlare senza sapere i fatti. La “terribile” non si è però frenata nelle sue dichiarazioni ed ha anzi rincarato la dose. “Voglio dire a tutte quelle persone che vanno in televisione, a Uomini e donne, qua e là: è inutile che prima andate in televisione e vi prestate a far entrare la gente nella vostra vita personale e poi dopo, quando vi critichiamo, vi risentite. – e ha così concluso – Noi parliamo di ciò che vediamo, altrimenti, invece di andare in televisione, restate a casa vostra!”

