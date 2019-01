DELITTO SUL LAGO/ Su Rete 4 il film con Corinne Touzet (oggi, 5 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE STEPHAN WOJTOWICZ

Il film Delitto sul lago andrà onda in prima visione assoluta in Italia su Rete 4 dalle ore 21,25 questo sabato del 5 gennaio 2019. Un film per la televisione di produzione francese che è stato diretto da Jean-Marc Rudnicki. Il cast di Delitto sul lago è composto da Corinne Touzet, Stephan Wojtowicz, Jean-Yves Berteloot, Karine Texier, Marc Samuel e Marc Robert tra gli altri. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

DELITTO SUL LAGO, LA TRAMA DEL FILM

‘Delitto sul lago’ è un giallo incentrato sul ritrovamento del cadavere di un importante uomo d’affari a margine dell’annuale Festival di Evian, in Francia. L’uomo viene rinvenuto senza vita sulle rive del lago Leman, ucciso per annegamento, la vittima è stata gettata nell’acqua, gettato sul fondo legato a una zavorra molto particolare, ovvero, una scultura che rappresenta una creatura fantastica, legata al racconto di una leggenda molto conosciuta ad Evian, il che lascia pensare ad un’esecuzione legata in maniera particolare al territorio nella quale è avvenuta. Ad indagare sul caso viene chiamato un uomo della Gendarmerie francese, Louis Jolly, al quale viene affiancata una brillante poliziotta svizzera, Sandrine Zermatten. I due si sconteranno con una rete omertosa molto radicata nella cittadina, che farà immediatamente pensare come ci sia qualcosa di grosso dietro la morte dell’omo. Jolly e Zermatten comprenderanno dunque ben presto come sarà necessario vincere una vera e propria lotta contro il tempo per riuscire a raccogliere le prove e ricostruire il mosaico che chiarirà l’apparentemente inspiegabile morte dell’affarista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA